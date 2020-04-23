Ürgüp'te "Night Glow Show " yapıldı...Ürgüplüler balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu
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23 Nisan, Ürgüp, GLOW, Haber

Ürgüp'te "Night Glow Show " yapıldı...Ürgüplüler balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

Ürgüp'te "Night Glow Show " yapıldı.

23.04.2020 23:59 | Son Güncelleme: 24.04.2020 00:01
Ürgüp'te 'Night Glow Show ' yapıldı...Ürgüplüler balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

Ürgüp'te "Night Glow Show " yapıldı...Ürgüplüler balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

NEVŞEHİR - Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde korona virüs nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar aileleriyle birlikte balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100'üncü yıl kutlamaları bu yıl evlerde gerçekleştirildi. İletişim Başkanlığı, 23 Nisan günü akşam saat 21.00'da vatandaşları balkonlara çıkarak İstiklal Marşı okumaya davet etti. İletişim Başkanlığı'nın yaptığı bu çağrıya kayıtsız kalmayan Ürgüplü vatandaşlar çocuklarıyla birlikte balkonlara çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

Ürgüp'te ise en çok bir sitede yapılan organizasyon dikkatlerden kaçmadı. Site yönetimi tarafından ses sistemleri ile marşlar çalınırken, sıcak hava balonu sepetinden "Night Glow Show " yapıldı. Site sakinleri saat 21.00 gösterdiğinde hep bir ağızdan istiklal marşını söylerken düzenlen program havai fişek gösterileri ile sona erdi.

Ürgüp'te 'Night Glow Show ' yapıldı...Ürgüplüler balkonlara çıkarak İstiklal Marşı'nı okudu

Kaynak: İHA

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