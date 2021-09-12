Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel
Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' akşam konserleri ile devam etti.

NEVŞEHİR'in Ürgüp ilçesinde düzenlenen 49'uncu 'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' akşam konserleri ile devam etti.

'Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali' ilçe meydanında düzenlenen etkinliklerle dün başladı. Festivalin ikinci günü akşam konserleri ile devam etti. Damsa Çayındaki etkinlik Elif Buse Doğan konseri ile başladı. Konseri çok sayıda kişi ilgiyle izledi. Elif Buse Doğan birbirinden güzel eserlerini sahnede seslendirdi. Doğan'ın konserinin ardından sahneyi ünlü şarkıcı Buray aldı. Ünlü şarkıcı sahnede birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Konseri izlemeye gelenler Buray'ın şarkılarına eşlik etti. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, konserde birbirinden güzel eserler seslendiren Elif Buse Doğan ile Buray'a plaket takdim ederek, konsere katılanlara teşekkür etti. Konserin ardından bugünkü etkinlik sona erdi. Etkinlik yarın balon turu ve bağ bozumu ile devam edecek.


Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu

Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Gülşen Kylie Jenner Amelia Hamlin
Spor Mergim Berisha Max Meyer Fatih Terim Lionel Messi Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ürgüp'te 49'uncu 'Bağ Bozumu ve Balon Festivali' 2'nci gününde renkli görüntülere sahne oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.09.2021 00:20:40. #1.17#