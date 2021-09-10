Ürgüp'te "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" başladı

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde, bağcılığın tanıtılması ve teşvik edilmesi amacıyla belediye öncülüğünde düzenlenen "49. Uluslararası Ürgüp Bağ Bozumu ve Balon Festivali" başladı.

Festivalin başlangıcında Cumhuriyet Meydanı Şölen alanında Ürgüp'e bağlı 23 köyden getirilen üzümler ve yöresel ürünler stantlarda sergilendi.

Mahalli sanatçıların yöreye özgü türküleri seslendirdiği etkinlikte, Gürcistan'dan gelen halk oyunları ekibi sahne aldı.

Etkinlik kapsamındaki en hızlı üzüm ezme yarışmasında, içine üzüm konulan ahşap havuzlara çizmeleriyle giren Çek Cumhuriyeti, Bulgaristan, Gürcistan ve Rusya'dan gelen yarışmacılar, ezdikleri üzümün suyuyla sürahiyi en çabuk doldurmak için çabaladı.

Yarışmada Gürcistan'dan Roman Kharevsky birinci olurken en hızlı üzüm yeme yarışmasının birincisi ise Mehmet Bircan oldu. En iyi üzüm yarışmasında ise beyaz üzüm kategorisinde birinciliği Recep Yazgı elde ederken, siyah üzüm kategorisinde de Mehmet Kebatçı'nın yetiştirdiği ürün birinci oldu.

"Festivaller, kültürümüzün önemli bir parçasıdır"

Törende konuşan Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, üç gün sürecek festivalin geniş katılımlı, bol programlı ve özellikle bölgenin zenginliklerini, kültürünü vatandaşlarla buluşturmayı hedefleyen güzel bir etkinlik olacağını söyledi.

Festivallerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir rol oynadığını belirten Becel, "Festivaller, kültürümüzün önemli bir parçasıdır. Sahip olduğumuz değerlerin, zenginliklerin sonraki nesillere aktarılmasında festivaller önemli bir rol oynar. Belediyeler de bu kültürün yaşatılmasında önemli yere sahiptir." dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Kapadokya bölgesinin parçası iller olarak bir bütün olduklarını, bölgenin kalkınmasında birlikte hareket etmek gerektiğini dile getirdi.

Bölgenin gelişmesi ve daha zenginleşmesi için önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Büyükkılıç, "Bizim arzumuz hep birlikte yükselmek, hep birlikte zenginleşmek. Bölgemizi bir zenginlikler bölgesi olarak nitelendiriyoruz. Tabi ki buranın merkezi Ürgüp'tür, Göreme'dir Nevşehir'dir. Bunu da asla göz ardı edemeyiz. Biz bu birlikteliğin bereketini yaşamak anlayışı ve inancı içerisinde çalışıyoruz." diye konuştu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ise ilçenin, bölgenin markalarından biri olduğunu, bu yıl 49'uncusunu gerçekleştirdikleri festivalin de uluslararası bir marka haline geldiğini kaydetti.

Geçen yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verdikleri festivali bu yıl daha coşkulu şekilde icra etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Aktürk, "Dönemin belediye başkanı Mahmut Baltacıoğlu öncülüğünde ilk kez düzenlenen festival bir çok dokunuşlarla bugüne kadar geldi. Bu festivali bugüne kadar getiren isimsiz kahramanlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Gencer Savaş Bandosu eşliğinde, konser etkinliğinin ve sıcak hava balonu gösterilerinin yapılacağı alana, kortej yürüyüşü yapılarak geçildi.

Etkinliğe, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Talas Belediye Başkanı Mustafa yalçın ve çok sayıda davetli katıldı.