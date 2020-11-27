Ürgüp nerede? Ürgüp haritası ve konumu nasıldır? Ürgüp'ün neyi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir? Ürgüp'e Nasıl Gidilir?

MasterChef'te Ürgüp konsepti yapılması sonrası Ürgüp izleyicilerin ilgi odağı oldu. Peki, Ürgüp'e Nasıl Gidilir? Ürgüp nerede? Ürgüp haritası ve konumu nasıldır? Ürgüp'ün neyi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir?

Ülkemizin ve dünyasının en özel tatil yerlerindne biri olan Ürgüp, gezilecek görülecek yerleri ve özel mutfağı ile ilgi çekiyor. Peki,Ürgüp nerede? Ürgüp haritası ve konumu nasıldır? Ürgüp'ün neyi meşhur? Ürgüp yemekleri nelerdir? Ürgüp'e Nasıl Gidilir?

ÜRGÜP HAKKINDA

Nüfus (2018): 35,352



Ürgüp, Nevşehir İlinin 20 km doğusunda olan ilçesidir ve Kapadokya bölgesinin önemli merkezlerinden birisidir. Göreme'de olduğu gibi tarihsel süreç içerisinde çok sayıda isme sahip olmuştur. Bizans döneminde Osiana (Assiana), Hagios Prokopios (Prokopi); Selçuklular döneminde Başhisar; Osmanlılar zamanında Burgut kalesi; Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren de Ürgüp adıyla anılmıştır.

ÜRGÜP'E NASIL GİDİLİR?

Ürgüp'e hava yoluyla ulaşım: Nevşehir Kapadokya Havalimanı, Ürgüp ilçe merkezine 47km uzaklıkta yer alıyor. Nevşehir'e İstanbul, Antalya ve İzmir'den haftanın belirli günleri direkt uçak seferleri yapılıyor.

ÜRGÜP YEMEKLERİ

• 1- Nevşehir Testi Kebabı

• 2- Sızgıt

• 3- Düğü Çorbası

• 4- Nevşehir Tavası

• 5- Soğanlama

• 6- Sütlü Çorba

• 7- Ağpakla

• 8- Nohutlu Yahni

• 9- Divil Ayva Dolması

• 10- Divil

• 11- Dolaz

• 12- Çömlek Fasulyesi

• 13- Arabaşı Çorbası

• 14- Kesme Çorbası

• 15-Tutmaç Çorbası

• 16- Patates Çorbası

• 17- Bulamaç Tatlısı

• 18- Kabak Tatlısı

• 19- Ürgüp Köftesi

• 20- Asma Cacığı

• 21- Kayısı Dolması

• 22- Gendime

• 23- Kapadokya Şarabı

• 24– İrmik Tatlısı

• 25- Kömbe

• 26- Hoşaf

• 27 Testi kebabı

• 28 Çömlek fasulyesi.

• 29 Kayısı dolması

• 30 Sütlü çorba.

• 31 Nohutlu yahni.

• 32 Gendime.

• 33 Düğün çorbası

• 33 Dolaz…

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ÜRGÜP'ÜN NEYİ MEŞHUR?

• Temenni Tepesi

• Temenni Türbesi ve Anıt Mezarları

• Ürgüp Merkez

• Kadı Kalesi

• Altıkapı Türbesi

• Taşkınpaşa Külliyesi

• Üç Güzeller Peribacaları

• Ürgüp Müzesi

• Kapadokya Sanat ve Tarih Müzesi

• Pancarlık Vadisi

• Kızıl Vadi

• Pancarlık Ala Kilisesi

• Kepez Kilisesi

• Sarısa Kilisesi

• Üzengi Vadisi (Gomeda)

• Alakara Kilisesi

• Aziz Basilios Kilisesi

• Üzümlü Kilise

• Balkan Kiliseleri

• Hallaç Manastırı

• Sarıhan Kervansarayı

• Cemil Köyü Kiliseleri

• Pembe Vadi

• Ortahisar Etnografya Müzesi

• Fıratkan

• Keşlik Manastırı

• Aziz Theodera Kilisesi

• Mazı Yeraltı Şehri

• Kırkşehitler Kilisesi