Ürgüp Belediyesi'nden 8 Mart Kadınlar Gününe özel etkinlik

ÜRGÜP, NEVŞEHİR (İHA) - Ürgüp Belediyesi tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla program düzenlenecek.

Kadınlara çeşitli hediyelerin verileceği çekilişin de yapılacağı program 8 Mart 2022 Salı günü saat 13: 30'da Ürgüp Belediyesi Turgut Özal Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek. Kadınlara yönelik programda TRT Sanatçısı Selma Geçer unutulmaz türküleriyle programa renk katacak.

Kadınların bu özel gününü tebrik ettiğini belirten Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, "Sevgiyi, fedakarlığı, üretkenliği ve duyarlılığı temsil eden kadınlarımız, huzurlu ve sağlıklı bir toplumun temel taşlarıdır. Onların, her zaman ailesine ve topluma önemli katkılar sağlaması ve hayatın her alanında etkin bir şekilde yer alması bizleri sevindirmektedir. Kadınlar günü dolayısıyla hazırladığımız etkinliğimize tüm kadınlarımızı bekliyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum" dedi. - NEVŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel