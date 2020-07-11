Ürgüp Belediyesi ilçe girişlerine at maketleri yerleştirdi
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Ürgüp Belediyesi ilçe girişlerine at maketleri yerleştirdi

Ürgüp Belediyesi ilçe girişlerine at maketleri yerleştirdi Kapadokya 'Güzel Atlar Diyarı' misafirlerini at maketleri ile karşılayacak Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin güzel atlar diyarı olarak anılması ile birlikte Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp ilçe girişine...

11.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 11.07.2020 10:41

Ürgüp Belediyesi ilçe girişlerine at maketleri yerleştirdi

Kapadokya 'Güzel Atlar Diyarı' misafirlerini at maketleri ile karşılayacak

NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinin güzel atlar diyarı olarak anılması ile birlikte Ürgüp Belediyesi tarafından Ürgüp ilçe girişine at maketleri yerleştirildi.

Ürgüp Belediyesi tarafından ilçe girişine at maketleri yerleştirildi. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk yaptığı açıklamada "Kapadokya'nın diğer adı güzel atlar diyarı ise ve onun gözbebeği Ürgüp'ümüze bu atları şehrimizin girişine koymaktan geri kalmayalım istedik ve at maketlerini ilçemizin girişine yerleştirdik" dedi. Belediye Başkanı Aktürk, "Malumunuz üzere Kapadokya'nın diğer adı güzel atlar diyarı ise ve onun gözbebeği Ürgüp'ümüzde de bu atları şehrimizin girişine koymaktan geri kalmayalım istedik. Bu vesileyle şehrimizin Üç Güzellerden girişine bu atlarımızı peyzaj olarak şehrimizin girişine yerleştirelim istedik. Gördüğünüz üzere çok hoş bir manzara ortaya çıktı. Misafirlerimiz Üç Güzellerden fotoğraf çektiriyorlar, ilçemizin muhtelif yerlerinde fotoğraf çektiriyorlar. İlçemizin tanıtımına katkı sağlıyorlar. İnşallah bundan sonra güzel atlar diyarında atların içerisinde bu yeşilliklerin içerisinde güzellikleri resmederler. ve ilçemizin, Kapadokya'mızın tanıtımına bir nebze olsun katkı sunarlar diye düşünüyoruz. Bizim en büyük hedefimiz bu noktada Ürgüp'ümüz bir dünya kenti. Yılda 3 buçuk 4 milyon insanın ziyaret ettiği bir kent. Bizlerin yerel yöneticiler olarak en büyük amacımız ilçemizi dünyaya daha fazla nasıl tanıtırız, daha fazla insanı nasıl ağırlarız vesilesi çalışmalarımızın temelini oluşturuyor. Bu vesileyle de bu görsel güzellikte umuyorum ki daha fazla insanın ziyaret edeceği kent haline gelmek için önemli bir unsur olacaktır" şeklinde konuştu.

Ürgüp Belediyesi ilçe girişlerine at maketleri yerleştirdi

Kaynak: İHA

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