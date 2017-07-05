Ürgüp Belediye Başkanı Yıldız, Gazetecilerle Görüştü

Ürgüp Belediye Başkanı Fahri Yıldız, basın mensupları ile kahvaltı programında bir araya geldi.



Ürgüp'te bir otelde düzenlenen programda konuşan Başkan Yıldız, basın mensuplarına mesleklerini icra ederken gösterdikleri ahlaklı ve ilkeli davranışlarından dolayı teşekkürlerini bildirdi.



Gazetecilere zaman zaman bir araya geldiklerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, Ürgüp Belediyesi olarak yaptıkları her türlü icraatı basınla paylaştıklarını anımsattı.



Yıldız, Ürgüp Belediyesinin izah edilemeyen hiç bir borcu olmadığının altını çizerek, yatırımlar dolayısıyla bu borçların olduğunu ifade etti.



Belediye Başkanı Yıldız, "Toplam 47 milyon bütçemiz var. Bizim işçimize, memurumuza ve esnafımıza borcumuz yok. 15 yıl içerisinde ödenmesi gereken toplam 38 milyon borcumuz var. Toplam yatırımlarımız ise 60 milyon lira." dedi.