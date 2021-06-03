Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, esnaf ziyaretlerinde bulundu
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Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, esnaf ziyaretlerinde bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Teşkilatı ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirerek esnaflara hayırlı işler diledi.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti Ürgüp İlçe Teşkilatı ile birlikte esnaf ziyareti gerçekleştirerek esnaflara hayırlı işler diledi.

Pandemi sebebiyle bir süredir faaliyetlerine ara veren ve kontrollü normalleşme sürecinde iş yerlerini yeniden açan işletmeleri ziyaret eden heyet, esnafa hayırlı işler temennisinde bulundu.

Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, AK Parti İlçe Başkanı Oğuz Kahraman, İlçe Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları ve AK Partili Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte esnaf ziyaretleri gerçekleştirerek, esnafların sorunlarını dinledi. - NEVŞEHİR

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, esnaf ziyaretlerinde bulundu
Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk, esnaf ziyaretlerinde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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