Urgot CT seçimleri ve şampiyon istatistikleri | LoL 11. sezon

Dehşet Makinesi Urgot'un seçimleri ve şampiyon istatistiklerinin yer aldığı bu yazımızda Urgot CT seçimleri ve şampiyonlara karşı istatistiklerini göreceğiz. League of Legends 11. sezon istatistikleri...

Kendisi tam anlamıyla yürüyen bir makine, bir taret, bir silahtır: Urgot. Önceden üst koridorda oynarken direkt savaşa girip rakiplerinizi darma duman edebilirdiniz. Korkmayın hala edebiliyorsunuz, lakin 9. seviyeyi beklemek daha iyi olur. Çünkü 9. seviye ile birlikte W yeteneğini son seviye getirirseniz ve sınırsız mermi ile yürüyen tareti ortaya çıkarırsınız. Ölene kadar durmayan bir makine.

LOL SEZON 11 | URGOT CT SEÇİMLERİ VE ŞAMPİYON İSTATİSTİKLERİ

Pasif yeteneği Urgot'un bacaklarından etrafa koni şeklinde alev saçmasını sağlar. Minyon temizlemede ve tank olmayan rakiplere karşı çok güçlü bir pasiftir.

Q yeteneği ile rakiplere bir bomba atarsınız. Bu bomba rakiplere hasar verir, ayrıca onları yavaşlatır.

Urgot'u, Urgot yapan yetenektir W. Yetenek kısaca, Urgot'u tarete çevirir ve birimlere düz vuruşlarla hasar verir. Yeteneğin güzel yanı, pasif ile tetiklenebilir. Bir diğer güzel yanı Urgot yeteneklerinden biri rakibe isabet ederse, taret o rakibe kitlenir. Son ve en güzel yanı ise, W yeteneğini 5. seviye yaparsanız sınırsız mermili bir taret sahibi olursunuz. Ah, unutmadan, yürüyen taret olmak ağırdır. Bu yüzden biraz yavaşlarsınız.

E yeteneği Urgot'un belli bir yöne atılmasını sağlar. Atılırken kalkan kazanır ve şampiyon hariç birimleri yana savurur. Eğer rakip şampiyon menzildeyse, onu tutar ve arkasına atar.

R yeteneği yani ultisi, Urgot'un infaz yeteneğidir. Rakibe bir delgi gönderirsiniz. İsabet alan rakip ciddi şekilde yavaşlar. Eğer bu yeteneği yedikten sonra rakip belirli bir canın altındaysa, Urgot o rakibi içine çeker ve infaz eder. İnfaz ettiği anda etrafına korku saçar.

Urgot CT Seçimleri ve Şampiyonunun İstatistikleri

Üst Koridor:

Kendisi üst koridorun kabadayısıdır. Seviye 9'da kesinlikle koridoru domine eder ve inhibitör kulesine kadar dayanır. Agresif düşünüyorsanız tutuştur iyi bir seçenektir. Ama derseniz takımımın savaşlarda yürüyen bir tarete ihtiyacı olur. O zaman ışınlanma çok daha iyi bir tercihtir.

Urgot oyuncuları, şampiyonu %92 gibi bir oranla üst koridorda oynamaktadır. Şampiyonun üst koridorda kazanma oranı %52,46'dır. Yasaklanma oranı ise %3,30'dur.

Şampiyonu üst koridorda oynayan oyuncuların, zorluk çektiği ve kolaylıkla yendiği şampiyonlardan bahsedelim. Oranlar 1v1 win rate göze alınarak verilmiştir.

Urgot'a Karşı En İyi Beş Üst Koridor

Urgot'a Karşı En Kötü Beş Üst Koridor

Orman:

Urgot oyuncuların %8'i şampiyonu ormanda oynamayı tercih ediyor. W yeteneği sayesinde ormanda oynanabilirliği var lakin orman için riskli bir seçimdir. Ormanda kazanma oranı %41,57'dir. Şampiyonun yasaklanma oranı ise %1,03'tür.

Şampiyonu ormanda oynayan oyuncuların, zorluk çektiği ve kolaylıkla yendiği şampiyonlardan bahsedelim. Oranlar 1v1 win rate göze alınarak verilmiştir.

Kaynak: ESporTimes