Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak
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Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak

18.10.2020 08:40 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:06

Şanlıurfa'dan gelerek Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Hikmek Karakurt, başarısı ve sempatik tavırlarıyla herkesin takdirini toplamıştı. 250 binlik soruyu açtıran Hikmet, uzun süre düşündükten sonra 125 bin lirayı alarak yarışmadan çekildi. Başarılı yarışmacı, kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacağını söyledi.

Şanlıurfa'dan gelerek, Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışmaya katılan 22 yaşındaki Hikmet Karakurt, başarılı performansı sonucunda tüm Türkiye'nin sevgisini kazanmış ve sosyal medyada da gündeme gelmişti. 60 bin liralık soruyu kardeşine aldığı 40 liralık radyodan öğrendiğini söyleyen Karakurt, 250 bin liralık soruya kadar geldi.

Soruyu gören Karakurt, uzun bir süre düşündükten sonra çekilerek 125 bin liralık ödülü almaya hak kazandı. Sabah'a konuşan Karakutr, kazandığı parayla ilk olarak ne yapacağını açıkladı. Yarışmaya ilk katıldığında herhangi bir hedefinin olmadığını söyleyen Karakurt, "Çünkü bu yarışmada her an her şey olabilirdi. Çok şükür 125 bin liraya kadar gelebildim" dedi.

"125 BİN TL AİLEM İÇİN BÜYÜK BİR PARA"

250 bin liralık soruda bazı seçeneklerin birbirine çok yakın olduğunu söyleyen ve joker hakkının kalmadığını hatırlatan Karakurt, "Ayrıca 125bin TL ailem için büyük bir para ve asla bu riski alamayacağımı düşünerek geri çekilmenin daha hayırlı olacağını düşündüm. İyi ki geri çekildim. Çünkü geri çekildikten sonra işaretlediğim seçenek yanlıştı" ifadelerini kullandı.

"BAZEN KAZANDIĞINLA YETİNMEK GEREKİR"

Yarışmada kendisini destekleyenlere teşekkür eden Karakurt, "'Bu hayatta bazen kazandığınla yetinmek gerekir' derler ya. Gerçekten de böyle. Yarışma süresince beni destekleyen herkese teşekkür ediyor bir gün inşallah onların da bu sevinci yaşamalarını diliyorum" şeklinde konuştu.

"KARDEŞİME TABLET SÖZÜ VERMİŞTİM"

Kazandığı parayla ilk olarak ne yapacağını da söyleyen Karakurt, "Yarışmadan önce kardeşim Halil'e derslerini uzaktan verebilmesi için tablet sözü vermiştim bu parayla yapmam gereken ilk şey bu olacak. Paranın çoğunu kardeşlerimin eğitimi için harcayıp geri kalanıyla küçük bir yatırım yapmayı düşünüyorum. Bu yarışma sayesinde bir çok kişi beni tebrik etti. Birçok kişi ile tanışma fırsatı buldum. 8 kardeşiz. Bundan böyle el ele vererek hayatımıza devam edeceğiz" dedi.

Urfalı Hikmet, Milyoner'den kazandığı parayla ilk olarak kardeşine tablet alacak

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