Üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
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Üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 97 çiftçiye yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde 97 çiftçiye yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumu dağıtımı yapıldı.

Altıntaş Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nce yürütülen "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında, 170 dekar alana ekilmek üzere 97 çiftçimize yüzde 75 hibeli kuru fasulye tohumunun dağıtımı gerçekleştirdi. Bu hizmette emeği geçenlere teşekkür ediyor, çiftçilerimize hayırlı ve bereketli üretim diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Dağıtım törenine Kaymakam Mehmet Can İrdelp, Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Uşak, İl Genel Meclis Üyesi Oğuz Süngü, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Başan ve İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Taşan katıldı. - KÜTAHYA

Üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı
Üreticilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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