Üreticiler Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi Konusunda Bilgilendirildi

Sivas'ta hayvan üreticileri buzağı ölümlerinin önlenmesi konusunda bilgilendirildi.

Sivas Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez Karayün köyünde üreticilere yönelik "Buzağı Ölümlerinin Önlenmesi" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Seyit Yıldız, toplantıda yaptığı konuşmada, bakanlık tarafından 2018 yılının "Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Buzağı Kayıplarının Önlenmesi Yılı" olarak ilan edildiğini belirti. Bu kapsamda eğitim çalışmalarına başladıklarını aktaran Yıldız, "Türkiye'de buzağı ölümleri yüzde 15 seviyelerinde. Büyük işletmelerde ölüm oranları yüzde 1-2 seviyelerinde ama küçük işletmelerimizde buzağı ölümleri üst seviyelerde." ifadelerini kullandı.

Bakanlık olarak ilk etapta buzağı ölümlerini yüzde 5 seviyesine indirmeyi hedeflediklerini belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Ülkemiz yaklaşık olarak yurt dışından 500 bin hayvan ithal ediyor. Sadece buzağı kayıplarının önüne geçebilirsek, zaman içerisinde ithalata da gerek kalmayacaktır. Buzağı ölümlerinin önlenmesi ülke hayvancılığı için en önemli konu başlıkları arasında yerini almalıdır. Problemin kaynağını bulmamız gerekiyor, köylerimizde, ilçelerimizde, il merkezinde eğitimler planladık, bu kapsamda bugün sizlerle beraberiz. Sizin sorularınızı cevaplamak ve desteklemeler hakkında bilgilendirmek için buradayız."

2018 yılının aynı zamanda "Mera Yılı" olarak ilan edildiğini belirten Yıldız, 9 ilçede mera ıslah çalışmaları yapacaklarını, 2018 yılında yaklaşık 200 bin dekar alanda ıslah çalışması yapmayı planladıklarını ifade etti.

Yıldız, "Islah yapılması gereken meralarınız var ise müracaat etmeniz halinde teknik ekibimizin ön incelemesinin ardından uygun görülmesi halinde meralarınızı ıslah etmek için gerekli çalışmalar yapılacaktır." dedi.

Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürlüğünde görevli veteriner hekim Yüksel Kaya ise gebe hayvana doğuma iki ay kala, buzağıya doğar doğmaz septi serum aşısı yaptırılması gerektiğini vurgulayarak, enfeksiyon riskini ortadan kaldırmak için hijyenik koşullar sağlanması, doğumdan sonra göbek bağını tentürdiyot ile temizlenmesi, doğumdan sonra ilk iki saat içinde ağız sütünü mutlaka içirilmesi, buzağıların bireysel kulübelerde barındırılması, buzağı doğum bildirimi yapılması gerektiğini söyledi.