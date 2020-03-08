Üretici kadınlar birliği stantlarına ilgi yoğun oldu
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Dünya Kadınlar Günü, Mustafa Güler, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Üretici kadınlar birliği stantlarına ilgi yoğun oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Üretici Kadınlar Birliği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eski otogar binasında oluşturulan Üretici Kadınlar Çarşısı'nda stant açarak hem satış hem de ürünlerinin tanıtımını yapıyor.

08.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 08.03.2020 18:22
Üretici kadınlar birliği stantlarına ilgi yoğun oldu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Üretici Kadınlar Birliği üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla eski otogar binasında oluşturulan Üretici Kadınlar Çarşısı'nda stant açarak hem satış hem de ürünlerinin tanıtımını yapıyor.


Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler ve eşi Birsen Güler stantları tek tek dolaşarak birlik üyesi kadınları tebrik etti. Tavşanlı'da kadınların bu şekilde birliktelik sergilemesinden son derece memnuniyet duyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mustafa Güler, bu tür etkinliklerin toplumsal dayanışmaya büyük vesile olduğunu kaydetti.


Tavşanlı Belediyesi'nin Üretici Kadınlar Birliği'ne olan desteğinin devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Mustafa Güler, "Kadınlarımız hem aile bütçelerine hem de üretime katkı sağlıyor. Özellikle yöresel ürünlerimizin tanıtımı noktasında bazı projelerin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu konuda kadınlarımıza büyük iş düşüyor. Bizler daima destekçileriyiz" ifadelerini kullandı.


Üretici Kadınlar Birliği Başkanı Zekiye Eröz ise Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle hazırlanan etkinliğe destek veren kadın arkadaşlarına ve Tavşanlı Belediyesi'ne teşekkürlerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Manşet

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