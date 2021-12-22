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Üreten kadınlara Belediye Başkanı Tosun' dan ziyaret

Üreten kadınlara Belediye Başkanı Tosun' dan ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Üreten Kadınlar Kooperatifinin açtığı sergiyi ziyaret eden Belediye başkanı Tolga Tosun Kadınlarla sohbet etti.

ÇINAR, DİYARBAKIR (İHA) - Balıkesir'in Bandırma İlçesinde Üreten Kadınlar Kooperatifinin açtığı sergiyi ziyaret eden Belediye başkanı Tolga Tosun Kadınlarla sohbet etti.

Bandırma Üreten Kadınlar Kooperatifinin açtığı sergiyi gezen Belediye Başkanı Tolga Tosun, " Melih Çınar Sergi Salonunda Bandırma Üreten Kadınlar Kooperatifi'nin düzenlediği sergiyi ziyaret ettim. Kooperatifimizdeki kadın arkadaşlarımızın yaptığı çalışmaları inceledim. Kadının elinin değdiği her şey güzelleşiyor. Birbirinden güzelçalışmalar gerçekleştirmişler. Biz de Bandırma Kitap Günlerimizde kendileriyle ortak bir çalışmaya imza atarak birbirinden güzel çalışmalarını misafirlerimizle buluşturmuştuk. Bu güzel sergide emeği geçen tüm kadınlarımızı tebrik ediyorum." dedi. - BALIKESİR

Üreten kadınlara Belediye Başkanı Tosun' dan ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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