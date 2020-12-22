Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü
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Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü

22.12.2020 11:54 | Son Güncelleme: 22.12.2020 11:59
Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü

Ürdün kralı Kralı 2. Abdullah, başkent Manama'da Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü.

Ürdün kralı Kralı 2. Abdullah, başkent Manama'da Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile görüştü.

Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn ziyareti kapsamında Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile bir araya geldi. Liderler, iki ülke arasındaki tarihi kardeşlik ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele alındı. Sakhir Sarayı'nda yapılan görüşmelerde Ürdün ve Bahreyn arasındaki farklı alanlara yönelik ilişkilerin güçlendirilmesi konusunda fikir alış verişi yapıldı. Ürdün basınına göre, liderler bölgesel ve uluslararası güvenlik ve istikrar üzerinde de konuştu. Liderler, korona salgınının ekonomiye olumsuz yansımaları konusunda fikir teatisi yaptı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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