Ürdün'deki Amman Yunus Emre Enstitüsü yüz yüze eğitime geri döndü

Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan sürdürülen Türkçe dil kurslarında yüz yüze eğitime yeniden başladı.

YEE Amman Müdürü Cengiz Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Enstitüdeki Türkçe dil kurslarımızda, 7'si yetişkinler, 1'i çocuklar için olmak üzere 8 sınıfta yüz yüze eğitime geri döndük." dedi.

Eroğlu, enstitüde, 10-15 yaş arasındaki çocuklara yönelik kültür ve eğitim programları düzenlemeyi amaçlayan Çocuk Kulübü'nü de yeniden faaliyete geçirdiklerini aktardı.

Yüz yüze eğitime katılanlarda aşı şartı arandığına dikkati çeken Eroğlu, 100'e yakın kız ve erkek öğrencinin eğitim gördüğü kursta sağlık önlemlerine uyulduğunu belirtti.