Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasının ilk duruşması başladı
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Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasının ilk duruşması başladı

Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasının ilk duruşması başladı
Anadolu Ajansı / Laith Al - Haberler | Güncel

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davası Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülmeye başlandı.

Ürdün'de eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin'in de adının karıştığı darbe girişimi davası Devlet Güvenlik Mahkemesinde görülmeye başlandı.

AA muhabirinin aktardığı bilgiye göre, eski Kraliyet Divanı Başkanı Basim Avadallah ve Hasan Zeyd Hüseyin Al Haşim'in tutuklu yargılandığı davanın ilk duruşması basına kapalı yapılıyor.

Ürdün kamuoyunda "fitne davası" olarak bilinen davanın ilk duruşmasına ilişkin ilerleyen saatlerde resmi açıklama yapılması bekleniyor.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, 22 Nisan'da eski veliaht Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan 18 kişiden 16'sının serbest bırakılmasına karar vermişti.

Hazırlanan iddianamede, tutuklulukları devam eden Avadallah ile Al Haşim'e, "ülkedeki mevcut siyasi rejime karşı kışkırtma" ve "toplumun güvenliğini tehlikeye düşüren ve fitneye neden olan fiillerde bulunma" suçlamaları yöneltilmişti.

Al Haşim'le ilgili iddianameye ayrıca uyuşturucu madde kullanma suçu da eklenmişti.

Ne olmuştu?

ABD merkezli Washington Post gazetesi 3 Nisan'da eski Ürdün Veliaht Prensi Hamza bin Hüseyin ve 20 kişinin, "Kral 2. Abdullah'a karşı komplo kurma" suçlamasıyla gözaltına alındığını iddia etmişti.

Ürdün hükümeti ise 16 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Ürdün Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ahmed el-Huneyti, Prens Hamza'nın gözaltına alınmadığını ancak kendisinden ülkenin güvenliğine zarar verebilecek faaliyetlerini durdurmasının istendiğini açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi de 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, yürütülen soruşturma sonucunda Prens Hamza'nın dış güçlerle ülkenin güvenliğini hedef alan birtakım faaliyetlere karıştığının ortaya çıktığını söylemişti.

Eski Veliaht Prens Hamza bin Hüseyin, 5 Nisan'da Kral 2. Abdullah'a bağlılığını teyit eden bir mektuba imza atmıştı.

Ürdün Kralı 2. Abdullah da 7 Nisan'da ulusa sesleniş için yazılı bir açıklama yayımlamış, Prens Hamza'nın ailesi ile sarayında bulunduğunu ve son günlerde yaşanan "fitnenin son bulduğunu" ifade etmişti.

Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasının ilk duruşması başladı
Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasının ilk duruşması başladı
Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasının ilk duruşması başladı
Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasının ilk duruşması başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Laith Al

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Ürdün'de Prens Hamza'nın da adının karıştığı darbe girişimi davasının ilk duruşması başladı - Haberler
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