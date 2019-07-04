Uraz Kaygılaroğlu'nun eşi Melis İşiten kimdir? Boşanma kararı aldılar!

2014 yılında evlenen Melis İşiten Kaygılaroğlu ve Uraz Kaygılaroğlu boşanma kararı aldı. Melis İşiten sosyal medya hesabından ayrılık kararlarını duyurdu. Oyuncu olan çift, Yedi Güzel Adam dizisinde tanışmış ve sade bir törenle evlenmişti. Ayrılma kararlarının ardından internette Uraz Kaygılaroğlu'nun eşi Melis İşiten'in hayatı merak edilmeye başladı. Peki Melis İşiten kimdir? Kaç yaşında?

MELİS İŞİTEN KİMDİR?

Melis İşiten, 29 Haziran 1992 senesinde doğdu. Melis İşiten yengeç burcudur. Oyuncu bugüne kadar Yedi Güzel Adam, Evli ve Öfkeli ile Reaksiyon adlı dizilerde yer aldı.

Konservatuvar bölümünden mezun olan İşiten, bir süre tiyatro oyunlarında sahne aldı. Ayrıca İpek Bilgin ile oyuncu koçu olarak çalışmalar gerçekleştirdi.

Melis İşiten, Yedi Güzel Adam dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile tanıştı ve 2014 senesinde Büyükada'da düzenlenen sade bir tören ile dünya evine girdi.