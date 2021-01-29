Uraz Kaygılaroğlu: Neslihan'la görüştüm durumu daha iyi
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Uraz Kaygılaroğlu: Neslihan'la görüştüm durumu daha iyi

29.01.2021 17:02 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:05
Uraz Kaygılaroğlu: Neslihan'la görüştüm durumu daha iyi

'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, usta komedyen Cem Yılmaz'ın bir dijital platformda yayınlanacak dizi projesinde yer alacak.

'Sefirin Kızı' dizisine veda eden Uraz Kaygılaroğlu, usta komedyen Cem Yılmaz'ın bir dijital platformda yayınlanacak dizi projesinde yer alacak.

Ünlü oyuncu, önceki gün Cem Yılmaz'ın Levent'teki ofisinde komedyenle bir araya geldi. Yaklaşık üç saat süren toplantı sonrası ikili, ofisten birlikte ayrıldı.

'Sefirin Kızı' dizisinden sağlık sorunları yüzünden ayrılan eski partneri Neslihan Atagül'ün evinde dinlendiğini söyleyen Kaygılaroğlu, "Görüştüm, daha iyi. Evinde dinleniyor" dedi.

"İYİ OLMAYA GAYRET EDİYORUM" Son dönemde hızla kilo veren Neslihan Atagül, geçtiğimiz hafta apar topar hastaneye kaldırılmıştı. 'Geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi konan ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından çektiği bir videoyu paylaşarak sağlık durumuyla ilgili açıklama yapmıştı.

Atagül, "Öncelikle bana attığınız destek mesajları, iyi dilekler ve yanımda olduğunuz için binlerce kez teşekkür ederim. Çok incesiniz beni yalnız bırakmadınız, çok sağ olun. Gördüğünüz gibi fena sayılmam, iyiyim. İyi olmaya da gayret ediyorum. Birazcık dinlenmeye ihtiyacım vardı, hala var o yüzden biraz daha dinleneceğim ama iyiyim" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Hürriyet

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