Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı
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Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı

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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran model Berrak Tüzünataç'ın son hali korkuttu. Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Tüzünataç'ın bir deri bir kemik kalması dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü model Berrak Tüzünataç, sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştığı son pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.

GÜNDEN GÜNE ERİDİ

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile kısa süren ilişkisini sonlandıran Tüzünataç, günden güne eriyor. Tüzünataç'ın paylaştığı pozlarında zayıflığı gözlerden kaçmadı.

İşte Berrak Tüzünataç'ın pozları;

Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı
Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı
Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı
Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı
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Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı - Haberler Magazin
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