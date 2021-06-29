Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran Berrak Tüzünataç, bir deri bir kemik kaldı

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu ile yollarını ayıran model Berrak Tüzünataç'ın son hali korkuttu. Sosyal medya hesabından pozlarını paylaşan Tüzünataç'ın bir deri bir kemik kalması dikkatlerden kaçmadı.