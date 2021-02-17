Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın projesine onay verdi
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Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın projesine onay verdi

17.02.2021 20:53 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:28

Sefirin Kızı'ndan ayrıldıktan sonra adı iki farklı proje ile anılan Uraz Kaygılaroğlu, seçimini yaptı. Sevilen oyuncu, başrolü oynayacağı Cem Yılmaz'ın projesini kabul ederken, Camdaki Kız romanından televizyona uyarlanan dizinin teklifini ise reddetti.

Star TV ekranlarının iddialı yapımlarından Sefirin Kızı dizisi ile ekrana gelen Uraz Kaygılaroğlu, diziden ayrıldıktan sonra adı iki iddialı proje ile anılmaya başlanmıştı.

İKİ PROJEDE AYNI ANDA YER ALMAYACAK

Yakın bir zamanda Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri projesinde rol alacağı netleşen ünlü oyuncu, bu sebeple Gülseren Busayıcıoğlu'nun Camdaki Kız romanından uyarlanan dizinin teklifini reddetti. Kaygılaroğlu'nun, aynı anda iki farklı projede yer alamayacağı için iddialı yapımı reddettiği öğrenildi.

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın projesine onay verdi

PROJEDE BAŞROLÜ OYNAYACAK

Uraz Kaygılaroğlu'nun ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın merakla beklenen ve Netflix'te yayınlanacak olan yapımı Erşan Kuneri'nin başrolünde yer alacağı öğrenildi. Ezgi Mola'nın da yer alacağı proje için hazırlıklara başlayan genç oyuncu, geçtiğimiz günlerde kızı Ada ile ünlü komedyenin ofisini ziyaret etmişti.

Uraz Kaygılaroğlu, Cem Yılmaz'ın projesine onay verdi
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