Uraz Kaygılaroğlu'nun yeni sevgilisi bakın kim çıktı

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Son dönemde Berrak Tüzünataç ve Gülcan Arslan ile kısa süren birliktelikler yaşayan Kaygılaroğlu hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Ünlü oyuncu o isimle aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...