Urartuların surları yeninden inşa ediliyor
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Urartuların surları yeninden inşa ediliyor

İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul - Haberler | Yerel

Urartuların surları yeninden inşa ediliyor Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ederken, restorasyonla surlar yeniden inşa ediliyor.

Urartuların surları yeninden inşa ediliyor

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi'ndeki restorasyon çalışması devam ediyor

VAN - Van'ın Gürpınar ilçesindeki Çavuştepe Kalesi'nde yürütülen kazı çalışmaları devam ederken, restorasyonla surlar yeniden inşa ediliyor.

Urartu Kralı II. Sarduri tarafından yaptırılan Çavuştepe Kalesi ve kuzey kısmındaki nekropol alanında başlatılan kazı çalışmalarıyla tarihin sırları bir bir çözülüyor. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu başkanlığında antropolog, arkeolog, sanat tarihçi, şehir plancısı ve restoratörlerlerden oluşan 25 kişilik ekiple yürütülen kazı çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

2 bin 777 yıllık olduğu tespit edilen kadın ve erkek iskeletleri ile geçen yıl üzerinde birçok takı ve pazı kısmında ejder başlı bilezik olan 3 yaşlarında çocuk iskeleti ile sığırı, köpeği, koyunu ve 4 atıyla gömülü Urartu yöneticisine ait olduğu düşünülen mezarın bulunduğu bölgede kazı çalışmaları aralıksız sürdürülürken, diğer taraftan Urartu krallığına ait kaledeki surlar da yeninden inşa edilmeye başlandı.

Çavuştepe Kalesi'ndeki kazıların bu sene 2 Ağustos tarihinde başladığını söyleyen Prof. Dr. Rafet Çavuşoğlu, "Kültür ve Turizm Bakanlığının vermiş olduğu izinler çerçevesinde kale ve nekropol alanında kazı çalışmalarını sürdürüyoruz. Kaledeki çalışmalar daha çok 1961 yılından 1986 yılına kadar sürdürülmüş olan ve ortaya çıkarılan mimari dokuların konservasyon ve restorasyonu üzerine devam ediyor. Çavuştepe kalesinde ikinci kazı çalışmaları 2014 yılında başladı. Bu yıl ki kazılarda Çavuştepe Kalesi'ne bağlı aşağı kaledeki depo binalarının doğusundaki yapılarda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yılki çalışmalarda özellikle 1 nolu mekanın içerisini ve daha önce ortaya çıkarılmış olan duvarların konservasyonuna yönelik çalışmaları sürdürdük ve halen devam ediyor. Aynı şekilde bu yıl depo binalarının hemen kuzeyinden doğuya doğru devam eden iç surların yine konservasyonuna yönelik olarak çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Urartuların surları yeninden inşa ediliyor
Urartuların surları yeninden inşa ediliyor
Urartuların surları yeninden inşa ediliyor
Urartuların surları yeninden inşa ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Tuğrul

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