URARTULARA AİT KAYA MEZARI TURİZME KAZANDIRILACAK

ERZURUM'da Urartular döneminden kalma kaya mezarlığının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı.

ERZURUM'da Urartular döneminden kalma kaya mezarlığının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Definecilerin saldırısına uğrayan kaya mezarının etrafında çevre düzenlemesi yapan Yakutiye Belediyesi, ağaçlık bölümü de piknik alanına dönüştürdü. Belediye Başkanı Mahmut Uçar, üzerinde kale kalıntıları da bulunan Kalor tepesindeki mezarlığın yerli ve yabancı turistlerin gezisine açılacağını kaydetti.

Erzurum'a yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Umudum mahallesindeki kayalık bir alandan oluşan Kalor Tepedeki kaya mezarlığının milattan önce 800'lü yıllarda inşa edildiği tahmin ediliyor. Kale kalıntıları bulunan tepenin eteklerinde mağara ve mezarlıktan oluşan kaya mezarlığı, Erzurum'un en eski tarihi varlıklarından birisi. Yöre halkının Ferhat-Şirin Mağarası diye bildiği kaya mezarlığının turizme kazandırılması için merkez Yakutiye İlçe Belediyesi çalışma başlattı. Mezarlığın çevresi ve çıkış yolları düzenlenirken yakınındaki ağaçlık bölüm piknik alanına dönüştürülüyor.

Kalor Tepesi'ndeki kaya mezarlığı ve çevresinde yapılan çalışmaları inceleyen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, bölgenin çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirterek, "Milattan önce 800'lü yıllarda buranın hakimi Urartular döneminde Kalor Tepesindeki kale ve aynı zamanda kaya mezarlığı inşa edilmiş. Bu kaya mezarın kime ait olduğu bilinmiyor. Ama kaya mezarlara genelde önemli kişiler defnedildiği için buranın bir vali veya bir prense ait olduğu da söylenmektedir. Tarihin hemen hemen her sayfasında bura ile ilgili notlar vardır. Şimdi bizler de üzerinde kale kalıntıları ve kaya mezarlığı olan Kalor Tepe'yi turizme kazandırmak için düzenlemeler yapıyoruz. Aşağıda yine buraya ait bir piknik alanı düzenlemesi yapıyoruz Yakutiye Belediyesi olarak. İnşallah vatandaşlarımız hem gelip burada boş zamanlarında aileleri ile birlikte mutlu ve huzurlu bir gün geçirirken, burada da böyle güzel bir tarihi eseri yakından görme inceleme fırsatı bulacaklar. Tabii bu ve benzeri yapıtlar bize gösteriyor ki Erzurum, Erzurum Ovası ve civarı tarihin her sayfasında önemli bir şekilde, tarihte etkin bir şekilde var olmuş bir coğrafyasının en etkin yerleşim merkezi olmuştur. Bu da bunun en büyük ispatıö diye konuştu.

FERHAT-ŞİRİN HİKAYESİ

Yöre halkının bölgeyi 'Ferhat-Şirin' mağarası olarak da bildiğini ifade eden Uçar, şunları söyledi:

"Bildiğiniz üzere Ferhat-Şirin hikayesi Amasya'da geçtiği söyleniyor. Bunun yanında bu bölge başta olmak üzere Ortadoğu, Azerbaycan, İran hatta Balkanlarda Ferhat-Şirin'in hikayesinin geçtiği yerler bulunmaktadır. Tabii teknik incelemem olmadı. Yayınlanmış makalelerden ve inceleme yapmış kişilerden öğrendiğim bilgileri aktarıyorum. Ferhat ve şirin ile ilgili kısmının net olarak, teknik olarak bir bilgisi yok ben de. Sadece bir rivayet olarak burada geçtiğini, ben de bu ovada doğmuş, büyümüş birisi olarak bu hikayeyi hep büyüklerden dinlemişimdir. Ancak biz Erzurumlu olarak burada geçmiş olduğunu umut ediyoruz ve burada olduğunu söylüyoruz. Ziyaretçilerimizi Ferhat ile Şirin'in hikayelerinin geçtiği bu yere de davet ediyorum. Burası artık ziyaretçileriyle dolup taşacak bir yer olacağı için de tabii art niyetli kişilerden de bu tarihi eserimizi kurtarmış olacağız inşallah"

DEFİNECİLER TAHRİP ETTİ

Kaya mezarlığı ve bölgenin definecilerin saldırısına uğradığını belirten Umudum Mahallesi Muhtarı Fatih Bayrak, geçmiş yıllarda bölgenin kurtarılması için çalışma yapılmadığını söyledi. Yakutiye Belediyesinin çalışmasıyla bölgenin kurtarıldığını ifade eden Uçar, yerli ve yabancı turistleri kaya mezarlığını görmeye davet etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı