Urartu motifleriyle hazırlanan kadın kıyafetleri defileyle tanıtılacak

Van'da Urartular döneminde kullanılan motifler, yeniden tasarlanarak kadın kıyafetlerine uygulandı.

Van Olgunlaşma Enstitüsü, yaklaşık 2 bin 700 yıl önce bölgede hüküm süren Urartu uygarlığı dönemine ait kültürel değerlerin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, Çavuştepe, Ayanis, Hoşap ve Van kalelerinde yapılan arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkartılan Urartular dönemi eserlerinden hareketle, dönemi yansıtan kadın kıyafetleri tasarlandı.

Özel kumaşlardan dikilen kadın kıyafetlerinin üzerine Urartu döneminde kullanılan bronz kemer, kalkan, miğfer, saç tokası, mühür, bilezik, gerdanlık, hayat ağacı, güneş, hayvan ve bitki sembolleri ile kabartma ve mimari eserlerdeki motif örnekleri ustalıkla işlendi.

Yaklaşık altı ay süren çalışmanın ardından hazırlanan kıyafetler, büyük ilgi görüyor.

"Uzun soluklu bir araştırma yaptık"

Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Neşe Evliyaoğlu, AA muhabirine, 2019'dan bu yana Van'da kültürel değerlerin yaşatılması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Giyim ve üretim, el sanatları ve nakış, yiyecek ve içecek ile kilim atölyelerinde üretim yaptıklarını anlatan Evliyaoğlu, Van ve bölgede hüküm sürmüş önemli uygarlıklardan biri olan Urartuların o dönemdeki motiflerinin tanınması amacıyla "Van'da Urartu izleri" adı altına farklı bir çalışma başlattıklarını belirtti.

Çalışma kapsamında Urartu kadınlarının kıyafetlerinde kullandığı motiflerin yer aldığı zengin bir koleksiyon hazırladıklarını ifade eden Evliyaoğlu, "Güneş kursu, hayat ağacı, bitkisel motifler, geometrik desenleri yoğunlukla işledik. Bu motifleri hazırlarken de bölgede arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan kemerle, bilezikler, kalkanlar, duvar kabartmalar ve eserlerden esinlendik. Bunun için de müzeden ve üniversiteden bilimsel destek aldık. " dedi.

Evliyaoğlu, yaptıkları çalışmayla insanları geçmişleriyle tanıştırmak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bazı şeyler sadece akademik kitaplarda kaldığı zaman sadece belirli kitleler tarafından ulaşılabiliyor. Biz bunları gündelik hayata da taşımak istedik. Kıyafetleri de o anlamda önemsedik. Daha modern, daha gündelik ve daha rahat konseptlerde kıyafetler ve bunların üzerine motiflerin o dönemde nasıl kullanıldığını göstermek istedik. İnsanlar bunlarla iç içe bir kültürü de yaşatma imkanına sahip olması gerektiğini düşündük. Bu anlamda, takılar, elbiseler ve çeşitli aksesuarlarla Urartu'yu canlı tutmayı hedefledik. Çok zor bir çalışma oldu. Uzun soluklu bir araştırma yaptık. Öğretim üyeleriyle görüştük, uluslararası literatürü taradık. Orijinallerine sadık kalmak istediğimiz için önce altyapısını hazırladık."

"Bu kıyafetlerle bir defile yapmayı planlıyoruz"

Evliyaoğlu, "Önce grafiklerini hazırladık sonra resim öğretmenleri tarafından görseli oluşturuldu. Ardından kumaşta uygun konseptlerin hazırlanması, kumaşın o dönemdeki renklere uygun hale getirilmesi, nakışlar ve tasarımı oluşturuldu. 18 usta öğretici olmak üzere 24 kişiyle çok ciddi bir emek verilerek hazırlandı." şeklinde konuştu.

Kıyafetlerin büyük beğeni topladığını belirten Evliyaoğlu, şöyle devam etti:

"Kıyafetler insanların çok ilgisini çekiyor. Gündelik hayatta da giyilebilir olması dikkatlerini çekiyor. Siparişler almaya başladık. İnternet ortamında kıyafetlerin satışına başlandı. Bu kıyafetlerle bir defile yapmayı planlıyoruz. Bunun için bahar aylarında tarihi, mavi ile yeşilin birleştiği bir alanda bir defile hazırlayacağız. Bu çalışmayı Avrupa Birliği projesi olarak da sunmayı planlıyoruz. Bu kıyafetlerin bir örneğine henüz rastlamadık. Daha çok orijinal haliyken hazırlanan fotoğraflar var ama elbise olarak ilk işleyen kurumlardan biri biz olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Varol