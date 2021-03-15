Ünyeli iş adamlarına "teşekkür belgesi"

İzmir'de yaşanan depremde Ordu'nun Ünye ilçesinden giden yardımlara destek veren iş adamlarına "teşekkür belgesi" verildi.

Geçen yıl ekim ayında İzmir'de yaşanan depremde ihtiyaç sahipleri için Ünye'den yardım kampanyası düzenlenmiş ve yardımlar İzmirli vatandaşlara ulaştırılmıştı. Kampanyaya destek veren Ünye'deki iş adamlarına Ordu Valiliği teşekkür etti.

Ünye Kaymakamlığı'nda düzenlenen ve iş adamlarının da katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, "Milletimiz emsali görülmemiş bir dayanışma örneği ortaya koyarak birbirine kenetlenerek her türlü ihtiyaç duyulan yardım elini uzatıyor. Son olarak İzmir depreminde ilçemizde bizleri gururlandıracak, yardımlaşma ruhuna, kültürümüze uygun şekilde yardım kampanyası düzenlendi. Bu kampanya çerçevesinde vatandaşlarımız az çok demeden destek oldular. Sayın Valimiz de belli meblağın üzerinde yardım eden kurum ve kuruluşlarımıza hem selam ve iyi dileklerini iletirken, aynı zamanda bunu teşekkür belgesiyle taçlandırmak istedi. Bizlerde Sayın Valimiz adına ve kendi adımıza, depremzedeler adına şükranlarımızı sunuyoruz. Rabb'im ülkemize afetler yaşatmasın. Depremzede vatandaşlarımızın sıkıntısını bir an önce gidermeyi nasip etsin" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından destek olan iş adamlarına belgeleri verildi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı