Ünyeli gençler kitap okuma etkinliğinde buluşuyor

Ordulu üniversite öğrencisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal medyada oluşturduğu etkinlik sayesinde gençleri kitap okumaya teşvik ediyor.

Ünye ilçesinde yaşayan, Necmettin Erbakan Üniversitesi Makine Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi Yasin Keskin, salgın döneminde öğrencilerin ve gençlerin hareketsiz kalmaması ve bilgisayar oyunlarına yönelmemesi için etkinlik yapmaya karar verdi.

24 yaşındaki Keskin, gençleri kitap okumaya yönlendirmek amacıyla sosyal medya üzerinden kitap okuma grubu oluşturdu. Gruptaki gençler, ilçede açık alanlarda Kovid-19 kurallarına uygun şekilde bir araya gelerek kitap okuyor.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzaktan eğitim dolayısıyla öğrencilerin çok fazla boş vakitleri olduğunu belirtti.

Boşa kalan zamanları kitap okuyarak değerlendirmeleri için gruptakileri yönlendirdiklerini anlatan Keskin, şunları söyledi:

"Pandemi döneminde öğrenciler online eğitim dönemine geçti. Böylelikle bolca boş vakitleri olmakta. Eskiden yemekhanelerde, kantinlerde, ulaşımda ve geri dönüşlerde çok zaman kaybediyorduk. Fakat online eğitim sistemiyle bu tür zaman kayıpları minilimize edilerek ders odaklı çalışılmaya başlandı. Öğrenciler ders harici zamanlarında bilgisayar oyunlarına yönelme gibi alışkanlıklar edinmekte. Bizler de bunun önüne geçebilmek için öğrenci ve gençleri kitap okumaya yönlendiriyor, kitap okumanın önemini anlatmaya çalışıyoruz."

Keskin, grup üyeleriyle Atatürk Parkı'nda açık alanda tedbirlere uyarak buluştuklarını dile getirerek, "Arkadaşlarımızla birlikte bu etkinliği yürütmeye devam edeceğiz. Kitap okumak ve kitap okumaya vesile olmak çok güzel bir şey. Kitap okuyan insan her açıdan bilinçlenmiş oluyor." dedi.

Ünye Atatürk Anadolu Lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Özgür Gümüş ise sınavlarda ve gündelik hayatlarında kitap okumanın büyük katkısını gördüklerini vurguladı.

Abdulkadir Keskin de yurt dışında okuduğunu ancak salgın dolayısıyla memleketine döndüğünü aktararak, "Bugün kitap okuma etkinliğinde bir araya geldik. Kitap okumayı seviyorum. Kitap okumak bize daha fazla şeyler katıyor. Kendini daha iyi ifade ediyorsun. Sosyal medyada bu grubu gördüm, çok hoşuma gitti. Şu anda da çok güzel şekilde kitap okuyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk