Ünye'de Kore Gazileri "Ayla" Filmini İzledi

Ünye ilçesinde, Kore gazileri ile aileleri "Ayla" filmini izledi.



Ünye Kaymakamlığı, Ünye Belediyesi ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şubesince düzenlenen programda, 4 Kore gazisi ve aileleri bir alışveriş merkezinin sinema salonunda "Ayla" filmini seyretti.



Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmi beğenerek izlediğini belirterek, filmi gazilerle birlikte izlemenin daha anlamlı olduğunu söyledi.



Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ünye Şube Başkanı Yalçın Taşçıoğlu ise filmin duygulu olduğunu ve gazilerin gösterim sırasında ağladığını anlatarak, "Orada birebir yaşamış gibi bir hisse kapıldım. 66 yıl sonra aynı yerleri tekrar gördük. Gazilerin hatırlanması da bizi çok mutlu etti." dedi.



Etkinliğe, Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Aksu, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Esat Can Öztürk, Ünye Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mevlana Gözüböyük de katıldı.