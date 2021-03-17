Ünye'de "Geçmişten Geleceğe Tohum Takası" etkinliği
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Ünye'de "Geçmişten Geleceğe Tohum Takası" etkinliği

17.03.2021 17:27 | Son Güncelleme: 17.03.2021 17:33
Ünye'de

Ünye ilçesinde tohumların korunup gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Geçmişten Geleceğe Tohum Takası" etkinliği düzenlendi.

Ünye ilçesinde tohumların korunup gelecek nesillere aktarılması amacıyla "Geçmişten Geleceğe Tohum Takası" etkinliği düzenlendi.

Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri'ndeki etkinlikte yaptığı konuşmada, teknolojinin gelişimiyle birlikte doğal seleksiyonla üretilen ve ayrılan tohumların yerine insan eli değerek hibrit devresine geçildiğini, genetikleriyle oynanmış doğal olmayan müdahaleler yapıldığını söyledi.

Ata tohumun zaman içinde değerinin anlaşılmaya başlandığını belirten Güney, şöyle konuştu:

"Bizim kıymetini bilmediğimiz bugün bir parça da olsa önemini anlayıp sağlamaya çalıştığımız tohumlar, bu coğrafyada binlerce yıldır oluşan bir süzülüm, seleksiyonla ortaya çıkmış ürünlerdir. Kaybolduğunda doğal yöntemlerle yerine koymak kolay değil, belki de mümkün değil. Bir farkındalık oluşması ve ata tohumlarının bir altın hükmünde muhafaza edilmesini temenni ediyorum."

Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kemal Mehel ise bu toprakların genetik hafızasını geleceğe aktarmak için organik tarımı desteklemeyi hedeflediklerini aktararak, "Tohum dostları ve ekolojik tarım uygulayan üreticilerden oluşan bu toplulukla, gerçekleştirdiğimiz etkinliğin yöremizde yetişen ve atalarımızdan kalan tohumların ekilmesine, çoğaltılmasına, paylaşılmasına ve en önemlisi de korunmasına büyük katkı sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Ünye Belediyesi, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Ziraat Odası ve Ata Tohumu Grubu işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, çok sayıda ata tohumu dağıtıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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