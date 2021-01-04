Ünye'de ev yangını
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Ünye'de ev yangını

04.01.2021 14:35 | Son Güncelleme: 04.01.2021 14:54

Ünye ilçesinde iki katlı binanın giriş katında meydana gelen ev yangını söndürülerek kontrol altına alındı.

Ünye ilçesinde iki katlı binanın giriş katında meydana gelen ev yangını söndürülerek kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kaledere Mahallesi Ekmekçioğlu Sokak'ta bulunan iki katlı binanın Emine ve Cemal Turan çiftine ait giriş katında yangın çıktı.

Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın ev sahibi Emine Turan'ın eve gelmesiyle fark edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Gurup Amirliği ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

Ünye'de ev yangını
Ünye'de ev yangını
Ünye'de ev yangını
Ünye'de ev yangını

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Öztürk

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