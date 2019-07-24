Ünverdi'den üniversite tercihi yapacak öğrencilere mühendislik bölümü tavsiyesi

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, üniversite tercihi yapacak öğrencilere, mühendislik bölümlerini tercih etmeleri tavsiyesinde bulundu.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, ileriki süreçte endüstri 4.0 ve robot teknolojileriyle birçok mesleğin robotlar tarafından yapılır hale geleceğini ifade ederek, mühendisliğin geleceğin mesleği olduğunu kaydetti.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek puan alan öğrencilerin, günün koşullarına göre çabuk iş sahibi olabilecekleri mesleklere yöneldiklerine dikkati çeken Ünverdi, dereceye girmiş, başarılı öğrencilerin bilimsel çalışmalar yapabilecekleri, ülke açısından değer üretebilecekleri ve ülkenin de artık inovatif çalışmalarda yer almasını sağlayabilecekleri bölümlerde eğitim görmelerinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Üniversite sınavına giren 2,5 milyon öğrenci içinden ilk sıralarda yer alan genç beyinleri doğru değerlendirmek gerektiğini diye getirerek, şunları kaydetti:

"Yapay zeka ve bilgisayar teknolojilerinin hızla geliştiği bir dünyada bizim de çok daha fazla başarılı mühendise ihtiyacımız var. Maalesef uzunca bir zamandır mühendislik geri planda kaldı. Günün şartlarından dolayı başarılı öğrencilerimiz başka bölümlere yöneldi. Ama artık gelişen teknolojilerle mühendisliğin yıldızı yeniden parlıyor. Bugün çok cazip görünen meslekleri yarın robotlar yapar hale gelecek. Bu robotları da mühendisler geliştirecek. Bugün endüstri 4.0 devrimini yaşıyoruz ve ülke olarak endüstri 5.0'a hazır olmalıyız. Bunu da ancak araştıran, icat yapan, bilim üreten, teknoloji geliştiren mühendislerle başarabiliriz."

Bazı mühendislik bölümlerinin devlet tarafından da teşvik edildiğine değinen Ünverdi, tekstil mühendisliği bölümüne verilen devlet desteklerine dikkat çekerek, "Devletimiz tekstil mühendisliğini tercih eden öğrencilere çok özel avantajlar sunuyor. Üniversiteye girişte ilk 80 bin içerisinde yer alan ve ilk 5 tercihinden birisi tekstil mühendisliği olan öğrencilere burs verilecek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA