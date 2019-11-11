Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları canlandırılacak

11.11.2019 16:26 | Son Güncelleme: 11.11.2019 16:26

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bulgaristan'ın Yambol kentinde faaliyet gösteren Euroclub Woman işbirliğinde hayata geçirilen "El sanatlarını koruma, tanıtma ve turist cazibeleri haline getirmek için ortak girişimler ağı" projesinin açılış toplantısı Lalapaşa Sosyal Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, Interreg-IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirilen projeyle, unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılıp turizme kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaymakam İmrak, "Bu ikinci projemiz olacak. 2014 yılında yapılan projede ilçemize modern bir halı saha kazandırıldı. Bu ilçemize önemli bir katma değer sağladı. İkinci projemizi Yambol kenti ile yapıyoruz. Bu proje uygulama safhasında artık. Bu projeyle unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırıp turizme kazandırmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

Lalapaşa Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Levent Tezcan da projenin Lalapaşa ve Yambol'a özgü el sanatlarının gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

İki kent arasındaki karşılıklı ilişkileri güçlendirecek projenin 15 ay süreceğini ve bütçesinin 84 bin 676 avro olduğunu dile getiren Tezcan, projenin turizmin gelişmesine de katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: AA