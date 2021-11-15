Unutulmaya yüz tutmuş Çaykara dilli kavalı Almanya'da nefes bulduTrabzonlu Türkçe öğretmeni Mahmut Yiğit Çaykara dilli kavalını Almanya'da tanıttı

- Unutulmaya yüz tutmuş Çaykara dilli kavalı Almanya'da nefes buldu

Trabzonlu Türkçe öğretmeni Mahmut Yiğit Çaykara dilli kavalını Almanya'da tanıttı

STUTTGART - Trabzonlu Türkçe öğretmeni Mahmut Yiğit, Almanya'nın Stuttgart şehrinde düzenlenen Türk Kültür Gecesi etkinliğinde herkes tarafından çok da bilinmeyen Çaykara ilçesine ait dilli kavalı tanıtma fırsatı buldu.

Trabzon Çaykaralı Türkçe Öğretmeni Mahmut Yiğit Trabzon il merkezinde yaptığı Türkçe öğretmenliği görevinin ardından eğitim hayatını kazandığı sınavlar ve mülakatla Almanya'da 5 yıllık bir "Kültür ve Öğretmenlik" görevi ile yurtdışı eğitimi ile sürdürüyor. Bu yıl Almanya'da görevine başlayan Türkçe Öğretmeni Mahmut Yiğit, Ulm Odak Kültür Derneği ve Stuttgart Turkuaz Türk Kültür Derneği tarafından gerçekleştirilen gecede Trabzon'un Çaykara ilçesine ait olan dilli kavalı tanıtma fırsatı buldu.

Yiğit, kavalı ile yöresel "yol havası" ezgisini çalarken, farklı ortamlarda Çaykara dilli kavalını tanıtmaya çalıştığını söyledi. Mahmut Yiğit "Bu kaval Uzungöl, Çaykara, Sürmene ve bir kaç bölge civarında kullanılmaktadır. Son yıllarda bu enstrümanı bölgede çalan ve tanıyan çok az kişi kaldı. Bölgede insanlar hayvanlarını eskiden köyden yaylalara çıkarırken bu kavalı kullanırdı. Ayrıca bu kaval ile horon da çalınabilmekte ve her çalınan notalarda, melodilerde kesintisiz, duraksız bir şekilde çalınabiliyor" dedi.

Türk dilini ve kültürünü Almanya'da yaşayan Türk çocuklarına aktarmak ve asimile olmalarını engellemek için düzenlenen geceye Alman davetliler de ilgi gösterirken, Alman Dışişleri Bakanlığı temsilcilerinin de yer aldığı etkinlik yaklaşık 5 saat sürdü. Organizasyonda şairler, yazarlar, tiyatrocular ve müzik grupları da yer aldı.