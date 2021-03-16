Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
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Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor

16.03.2021 08:43 | Son Güncelleme: 16.03.2021 08:50
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor

ŞANLIURFA'da unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarından 'çulhacılık' yaşatılmaya çalışılıyor.

ŞANLIURFA'da unutulmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarından 'çulhacılık' yaşatılmaya çalışılıyor. Yün ve pamuk ipliğin çeşitli işlemlerden geçirilerek bez çanta, masa ve başörtüsüne dönüştürüldüğü çulha sanatına, Şanlıurfa'da açılan kurslarda yoğun ilgi gösteriliyor.

Osmanlı dönemi el sanatlarından olan ancak sanayileşmeyle birlikte yok olma tehlikesi yaşayan çulhacılık sanatının yok olmaması için Şanlıurfa'da merkez ilçe Haliliye Belediyesi tarafından çalışma başlatıldı. Haliliye Belediyesi bünyesindeki tarihi bir konakta çulhacılık sanatının yaşatılması için kurslar açıldı. Çulha tezgahlarında; poşu, başörtüsü, seccade, masa örtüsü gibi ev tekstili ürünler geleneksel yöntemlerle üretilmeye başlandı.

'Kamçılı tezgah' adı verilen, el ve ayak gücüyle çalışan dokuma tezgahında kurs veren usta öğretici Mehmet Karadaş, 51 yıldır sürdürdüğü mesleğin yok olmamasını istiyor. Unutulmaya yüz tutan mesleğin yeniden canlanmasını isteyen Karadaş, "Eskiden Şanlıurfa'da neredeyse her evde bir çulha ustası vardı. Ama zamanla meslek unutulmaya başlandı. Daha önceleri ustalarımızdan duyduğumuz kadarıyla Şanlıurfa'da sadece kayıtlı yaklaşık 600 çulha tezgahı varmış. Fakat zamanla yurt dışından gelen ürünler nedeniyle 1980'li yıllardan itibaren tezgah sayıları azalmaya başladı. Babam bu mesleği bırakmadı ve 2006 yılında ölene kadar sürdürdü. Babamın ölümünün ardından mesleği ben devam ettiriyorum" dedi.

Belediyenin açtığı kurs ile yeni çulha ustaları yetiştirip mesleği gelecek nesillere taşımayı hedeflediklerini anlatan Karadaş, "Bu atölyede çeşitli tekstil ürünleri üretiyoruz. Mesleğin gelecek nesillere aktarılması için yeni ustalar da yetiştiriyorum. Bu meslek ölmesin ve yeni ustalar yetişsin istiyoruz" diye konuştu.


Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor
Unutulmaya yüz tutan 'çulha' sanatı yaşatılıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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