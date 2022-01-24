Unutulmaya yüz tutan asırlık geleneği yaşatıyorlar Sivas'ta kış mevsimlerinde gerçekleştirilen ve unutulmaya yüz tutan sıra gezmeleri geleneği yaşatılmaya çalışılıyor Sivas'ta kış mevsimlerinde gerçekleştirilen ve unutulmaya yüz tutan sıra gezmeleri geleneği yaşatılmaya çalışılıyor.

SİVAS (İHA) - Unutulmaya yüz tutan asırlık geleneği yaşatıyorlar

Sivas'ta kış mevsimlerinde gerçekleştirilen ve unutulmaya yüz tutan sıra gezmeleri geleneği yaşatılmaya çalışılıyor

SİVAS - Sivas'ta kış mevsimlerinde gerçekleştirilen ve unutulmaya yüz tutan sıra gezmeleri geleneği yaşatılmaya çalışılıyor.

Sivas'ta Muzaffer Sarısözen zamanından itibaren yapılan sıra gezmeleri geleneği günümüzde de yaşatılmaya çalışılıyor. Sivas Vakfı tarafından çeşitli mahallelerde gerçekleştirilen gecede yöresel türküler söylenip geleneksel oyunlar oynanıyor. Büyükler yad edilerek geçmiş anılar tazeleniyor. Genç nesillere kültürümüzü aşılamak amacıyla yapılan etkinlikte de renkli görüntüler oluşuyor

"Bu vesile ile bir araya geliyoruz"

Sıra gezmesini düzenleyen Muhsin Kaya, "Bu sıra gezmeleri Muzaffer Sarısözen döneminden itibaren kış mevsimlerinde haftalık aylık olmak üzere çeşitli mahallelerde yapılan bir gelenek. Bizde bu geleneği devam ettirmeye çalışıyoruz. Bugünde bunu icra ediyoruz burada. Ses sanatçılarımızla türküler okuyoruz, maniler okuyoruz. Geçmiş anıları tazeliyoruz. Genç nesilleri getiriyoruz ki onlara kültürümüzü aşılıyoruz. Bu gelenek böyle devam ediyor. Bu vesile ile bir araya geliyoruz. Herkes birbirini görüyor burada. Gayet güzel bir ortam oluyor" dedi.