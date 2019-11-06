Unutamayacakları güzel anlar yaşadılar

06.11.2019 13:33 | Son Güncelleme: 06.11.2019 13:35

Tarih

Bu yıllık tatil programı için Adapir Sakarya Turizm'e misafir olan Sakarya'lı gezi severler; 5 gün boyunca Mersin-Tarsus, Adana, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin-Midyat, Batman, Diyarbakır, Adıyaman, Kahramanmaraş illerinde daha önce hiç görmemiş tarihi mekânları yakından inceleyerek o anlarını dostlarıyla paylaştı. Gezilerinin ilk gününün sabahında Mersin Tarsus'ta bulunan Yedi Uyuyanlar Mağarası olarak da bilinen Eshab-ı Kehf Mağarası'nı gezme ile başlayan grup; mağara içerisinde o atmosferi adeta yaşadı. Ardından Adana'ya geçen grup; burada 52 bin 600 metrekare alan üzerine kurulan Ortadoğu'nun 4'üncü büyük sırlarla dolu Sabancı Merkez Camii'ni yakından inceledi. Sonrası'nda Gaziler şehri Gaziantep'e geçen grup; gezilerinin 2 gününe Zeugma Mozaik Müzesi ziyareti ile devam etti. Antep'in tarihi çarşılarını ziyaret ederek alışveriş yapan grup, Dünyaca meşhur baklavasını da tatmayı ihmal etmedi. Gezilerinin 3. gününde yine Adapir Tur Organizasyon Sorumlusu Serpil Keçeci eşliğinde Peygamberler Şehri Şanlıurfa'ya geçen misafirler; nesli tükenmekte olan ve şuan 252 Kelaynak'ın yaşadığı Birecik Doğa Koruma Milli Parklar Müzesi'ni geçerek, kuşları ve diğer hayvanları inceleyerek, bilgi aldı. Ardından, Yüzyıllardır birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, Fırat Nehri'nin altında kalan kısmı "Saklı Cennet" veya "Kayıp Kent" olarak anılan ve Şanlıurfa'nın ilçesi Halfeti'ye geçen gezi sevenler, filmlere de ev sahipliği yapan Güneydoğu'nun saklı cenneti Halfeti'de tekne turu eşliğinde ufak bir gezinti gerçekleştirdi. Gezinin devamında birçok filmlere konu olan ve ev sahipliği yapan Kubbeli Harran Evleri'ne geçen misafirler, burada yöresel giysilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, köy halkı ile mırra eşliğinde sohbet etme imkânı buldu. Ardından Balıklıgöl Platosuna geçen grup; üç semavi dinin atası olarak kabul edilen Hz. İbrahim'in doğduğu mağarasını, Din âlimi olan Beddiüzaman Said Nursi'nin vefat ettikten sonra ilk defnedildiği mezarını, Nemrut'un kızı Zeliha'nın düştüğü Halil-ür Rahman Gölü'nü karış karış gezme fırsatını yakaladı. Tarihin akışını değiştiren tapınak olan Şanlıurfa Göbeklitepe'ye çıkaran grup, yaklaşık 12 bin yıllık geçmişiyle insanlık tarihini değiştiren tarihin sıfır noktasını rehberler eşliğinde tarihini yakından inceleme fırsatını buldu. Son olarak olmazsa olmaz meşhur sıra gecesine katılan Sakaryalılar, burada hareketli müzik eşliğinde doyasıya eğlenerek, dolu dolu geçen Şanlıurfa gezini de tamamlamış oldu.

Kültür

Ziyaretinin 4. gününü; Artuklu Dönemi'nde başlanmış ve Akkoyunlu Hükümdarı Cihangiroğlu Kasım Padişah döneminde 1457-1502 yıllarında tamamlanan Mardin Kasımiye Mendresesi'ni gezmeyle başlayan grup, ardından Artuklu Dönemi mimari örneklerinden, dilimli kubbesi ve minaresiyle Mardin'in sembolü olan Mardin Ulu Cami'ni de yakından gördü. Midyat'ta konaklayan grup; sabahın ilk ışıklarında son günlerdeki dizilere de ev sahipliği yapan üç katlı Midyat Devlet Konukevi'ne konuk olarak, burada L şeklinde dizilmiş odaları gezerek, geniş terasta Mardin eski evlerine karşı hatıra fotoğrafı çekilmeyi de ihmal etmedi. Midyat ilçesinin 23 km güneydoğusunda bulunan, Süryani Kadim Cemaatinin ünlü ve büyük yapıtlarından biri olan Mor Gabriel Manastırı'nı da (Deyrulumur Manastırı) gezen grup, buradan Batman'a geçti. Dicle'nin kıyısında, zamanında medreseler, rasathane, darüşşifa ve diğer eğitim kurumlarıyla bölgenin ilim ve kültür merkezi olan ve tamamen sular altında kalacak olan Hasankeyf'in son ziyaretçileri Adapir Sakarya ile geziye çıkan misafirler arasına girdi. Yavaş yavaş gezilerinin sonuna doğru yaklaşan grup; geçtikleri Diyarbakır'da; 1155-1169 yılları arasında yapılan diğer adı da Nasiriye Kale Camii olarak bilinen Hazreti Süleyman Camii ile Şam'da bulunan Emeviye Cami ile önemli derecede benzerlik taşıyan Tarihi Ulu Camii'ni yakından gördü. Ekip; Dış surlar üzerinde 82 adet, İç Kale üzerinde ise 19 adet burç bulunan Diyarbakır Sur'larını yakından inceledi. Buradan Adıyaman'a geçen Sakaryalılar; gezinin son gününün sabahı ise Kahta ilçesi sınırları içerisinde bulunan, yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle Kommagene Krallığı'nın kutsal alanı olarak nitelendirilen Nemrut Dağı'na çıktı. Burada Güneşin doğuşu ile anlarını fotoğraflayan grup, aynı yol güzergâhında bulunan Antik Cabinas (Cendere) Çayı üzerinde yer alan Roma Köprüsü veya Septimius Severus Köprüsü olarak da bilinen Cendere Köprüsü'nü de yakından görme fırsatını yakaladı. Sakarya'ya dönüş yolunsa son olarak Kahramanmaraş'a uğrayan grup; Mado'nun dünya markası olma yolundaki ilk önemli adım Yaşar Pastanesi'nde kesme dondurmanın tadına bakarak, Adapir Sakarya ile çıktıkları 5 günlük Gap Gezisini tamamladı. Türkiye'nin tarih ve kültür şehirlerini yerinde ve yakından görmek ve incelemek, o yöreye ait yemeklerini tatmak, giyimleri giymek ve belkide bir daha göremeyecekleri yerlerde çekildikleri fotoğraflar ile hayatlarını unutamayacakları zamanları doya doya yaşadı. Geziye çıkarken birbirini tanımayan, daha sonra 5 günlük gezi boyunca yeni dostluklar kuran, gezi severler, kendilerine böyle güzel yerler görme anı yaşatan ve geziden oldukça memnun ayrılan Adapir Sakarya Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Pir'e, Tur Organizasyon Sorumlusu Serpil Keçeci'ye, Kaptan Mustafa Çekin ile Rehber Halit Aygat'a çok teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler