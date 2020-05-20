Ünlülerin tasarımcısı Miray Gündoğdu'dan sağlık çalışanlarına ücretsiz maske Türkiye'nin önde gelen simalarının uzun yıllardır stil danışmanlığını yapan moda tasarımcısı Miray Gündoğdu moda sektöründe örnek olacak bir davranışa imza attı.

Tülin Şahin, Murat Övüç, Gülden, Linet, İvana Sert gibi bir çok ünlü simanın moda tasarımcısı Miray Gündoğdu, İstanbul Nişantaşı'nda yer alan atölyesinde üretilen maskeleri tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz dağıtmaya başladıklarının bilgisini verdi. İhtiyacı olan tüm sağlık çalışanları atölyeden gelip diledikleri kadar maskeyi ücretsiz alabilecekler.

"İHTİYACI OLANLAR GELEBİLİR"

"İşimiz insana temas etmek ve birbirimize temas edemediğimiz pandemi sürecinde ekibimle birlikte en azından kalplere temas etmeye çalışıyoruz ve tüm sağlık çalışanlarımıza ücretsiz maske üreterek teslim ediyoruz" diyerek duygularını dile getiren Miray Gündoğdu, ihtiyacı olanların gelip yıkanabilir maskelerini teslim alabilceklerini söyledi.

& ;Miray Gündoğdu moda sektörünün de sekteye uğradığı ve üretimin durma noktasına geldiği pandemi sürecinde e-ticaret üzerinden de satışlarının devam ettiğinin bilgisini verdi.