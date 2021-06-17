Ünlülerin Sosyal medya uzmanı Serkan Turanlı kimdir? Serkan Turanlı kaç yaşında, nereli? Serkan Turanlı ne iş yapıyor?

Serkan Turanlı Sosyal medya Uzmanı denildiği zaman akla ilk gelen isimlerden Serkan Turanlı, 01.01.1988 yılının Ocak ayında Rize'de dünyaya geldi.

SERKAN TURANLI KİMDİR?

Lise mezunu olan Serkan Turanlı,Rizelidir. ve Serkan Turanlı, YouTube'da bir çok dünya çapında izlenmebaşarılarına ulaşmıştır. Beşiktaş taraftarı olarak da bilinmektedir.

Birçok ünlü fenomenlerin sosyal medya hesaplarını yönetimini yapmaktadır. Bu işin en önde gelen isimlerinden olan Serkan Turanlı'nın bilindiği kadarıyla yapmış olduğu işler: Youtube, Adwors, İnstagram olarak sıralanabilir.

İnstagram hesabını merak edilenler için Serkan Turanlı INSTAGRAM HESABI: "@serkanturanli_"

Twitter'da ise "Serkanturanli_" hesabını kullanmaktadır.