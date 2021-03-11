Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı
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Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı

11.03.2021 08:15 | Son Güncelleme: 11.03.2021 08:25

Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada, kamuoyunda 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen bioenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin öldürülmüştü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Mustafa Ö. yakalandı.

Olay, 9 Mart'ta Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddialara göre hayvanat bahçesinde kamuoyu tarafından 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen Salih Memişoğlu ile Mustafa Ö. bir araya geldi.

ÜZERİNDEKİ SİLAHI ÇIKARTARAK KURŞUN YAĞDIRDI

İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşanırken, Mustafa Ö. üzerindeki silahı çıkartarak Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ve Osman Ö.'ye ateş etti. Olayda Memişoğlu ve Zengin hayatını kaybederken, Osman Ö. de yaralandı.

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Mustafa Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı

NE OLMUŞTU?

Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö.'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi.

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı

İddialara göre Mustafa Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle geçtiğimiz gün hayvanat bahçesine geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı.

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı

Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı.

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.

Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı
Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı
Haber Yorumları (1)
MERSİN 33: Ya benim cenazemde 30 kişi olacak ta bu zatı muhterem de neden bin kişi? Bu kanun bana işliyor da bu tür zatı muhteremlere neden işlemiyor ? Cenazemde 32 kişi oldu mu hemen kolluk kuvvetleri geliyor da . . . . . . . . . Amaaan , benimki de çene yormak . Anlasana MERSİN''Lİ bu kişiler özel ve bizim taraftan kişiler . Yaaaa
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