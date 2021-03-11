Ünlülerin hocası Salih Memişoğlu'nu öldüren zanlı yakalandı
Çekmeköy'de bulunan bir hayvanat bahçesinde çıkan silahlı kavgada, kamuoyunda 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen bioenerji ve metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ile Ömer Faruk Zengin öldürülmüştü. Olayın ardından kayıplara karışan şüpheli Mustafa Ö. yakalandı.
Olay, 9 Mart'ta Çekmeköy Çatalmeşe Mahallesi, 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan bir hayvanat bahçesinde meydana geldi. İddialara göre hayvanat bahçesinde kamuoyu tarafından 'ünlülerin hocası' olarak da bilinen Salih Memişoğlu ile Mustafa Ö. bir araya geldi.
ÜZERİNDEKİ SİLAHI ÇIKARTARAK KURŞUN YAĞDIRDI
İkili arasında bir süre sonra tartışma yaşanırken, Mustafa Ö. üzerindeki silahı çıkartarak Salih Memişoğlu, Ömer Faruk Zengin ve Osman Ö.'ye ateş etti. Olayda Memişoğlu ve Zengin hayatını kaybederken, Osman Ö. de yaralandı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan Mustafa Ö., Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Çekmeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Mustafa Ö.'nün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
NE OLMUŞTU?
Çatalçeşme Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde dün 13.30 sıralarında meydana gelen olayda, hayvanat bahçesinde daha önce işletmecilik yapan Mustafa Ö.'nün daha sonra buradan ilişkisi kesildi.
İddialara göre Mustafa Ö., alacak verecek meselesi nedeniyle geçtiğimiz gün hayvanat bahçesine geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği ifadeye göre, Mustafa Ö., Salih Memişoğlu'yla hayvanat bahçesinin ofisinde konuşmaya başladı.
Çıkan tartışmada Mustafa Ö., belinden çıkardığı tabancayla önce Salih Memişoğlu'na daha sonra da hedef gözetmeksizin ofis içerisinde bulunan Ömer Faruk Zengin ile Osman Ö'ye kurşun yağdırdı.
İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Ağır yaralanan Osman Ö., olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ofis girişinde bulunan Memişoğlu ve ofis içinde bulunan Ömer Faruk Zengin hayatını kaybetti.