"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı
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"Koronavirüse iyi geliyor" diyerek ürün tanıtan ünlülere ceza yağdı

Aralarında Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi ünlü isimlere, sosyal medya hesaplarından "Koronavirüs'e karşı korur" gibi ifadeler kullanarak tanıttıkları "No Attack" isimli ürün sebebiyle, idari para cezası kesildi.

04.08.2020 18:11 | Son Güncelleme: 04.08.2020 19:00

Seda Sayan, Şeyma Subaşı, Seren Serengil, Seray Sever, Ebru Akel, Seda Akgül gibi ünlülerin tanıttığı "No Attack" isimli bir ürünle başı belaya girdi. Sosyal medya hesaplarından "Koronavirüs'e karşı korur" gibi ifadeler kullanarak tanıttıkları ürün sebebiyle Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı tarafından 104 bin 781'er lira para cezası verildi.

KORONAVİRÜSE İYİ GELDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Ticaret Bakanlığı Ticaret Kurulu Başkanlığı'nca ünlü isimlerle ilgili alınan gerekçeli karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre adı geçen ünlü isimlerin yaptıkları reklamlarda, 'ürünün başta Kovid-19 olmak üzere her türlü viral enfeksiyonlara karşı koruyucu bir özelliğe sahip olduğu izleniminin uyandırıldığı, hatta "Enfekte olunmuş olsa bile hastalığın iyileşmesine faydası olduğu" iddiasına yer verildiği, "bütün bu iddiaların da yapılan bilimsel çalışmalarla doğrulanmış gibi bir algı oluşturulduğu" tespit edildi.

YÜKLÜ MİKTARDA CEZA KESİLDİ

Ünlülere, söz konusu ürünü "Bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudunuzu virüslere karşı korur. Kovid-19 da dahil olmak üzere her türlü virüs kaynaklı enfeksiyonlara karşı korur" gibi ifadelerle tanıttıkları gerekçesiyle ayrı ayrı 104 bin 781'er TL idari para cezası kesilirken, "No Attack"ı üreten Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş.'ye de ceza kesildi.

Bakanlığın açıkladığı kararda, ünlülerin söz konusu ürünü sağlık beyanı kullanarak sanki bir ilaç veya bir beşeri tıbbi ürün gibi tanıttıkları ve "yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre takviye edici gıdalar için bu tür sağlık beyanlarının kullanılmasının kesinlikle yasak olduğu" vurgulandı.

BİLİMSEL OLARAK İSPATLANMIŞ GİBİ REKLAMI YAPILDI

Kararda ayrıca "herhangi bir ürüne ilişkin olarak her hangi bir sağlık beyanında bulunabilmesi için ilgili idari otoriteden (Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu) izin alınması gerektiği, kullanılan bu beyanlar için ilgili otoriteden izin alınmadığından söz konusu beyanların doğruluğunun bilimsel olarak ispat edilmiş sayılamayacağı, dolayısıyla doğruluğu bilimsel olarak ispat edilmemiş bu beyanlarla tüketicilerin aldatılıp yanıltıldığı" ifadelerine de yer verildi.

Bakanlığın belirttiği ilgili maddelere aykırı olması sebebiyle, Bilge İlaç Bitkisel Ürünler Koz. San. Ve Tic. A.Ş. için, Kovid-19 salgını döneminde yayınlanması suretiyle, "insanların bilgi ve tecrübe eksikliği ile korku ve endişelerinin istismar edilerek ticari rant elde edilmeye çalıştığı" değerlendirilmesi yapıldı.

Haber Yorumları (3)
NET: Vay düzenbazlar vaayy. . .
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HGFDSA: İyi olmuş
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HASAN: Zaten bu asalaklari dikkate alip alacak kiside salakligina yansin
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500
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