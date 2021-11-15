Ünlülerden hayırlı mesajlar
Hande Yener, Bahar Şahin, Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Rüştü Reçber, Bülent Serttaş, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, yeni nesil hediye mesaj platformu "Popile.com "ile birlikte hayranlarına yaptıkları kutlama mesajlarıyla örnek bir iyilik hareketi başlattılar.
Hande Yener, Bahar Şahin, Serdar Ortaç, Mehmet Ali Erbil, Şafak Sezer, Rüştü Reçber, Bülent Serttaş, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, yeni nesil hediye mesaj platformu "Popile.com "ile birlikte hayranlarına yaptıkları kutlama mesajlarıyla örnek bir iyilik hareketi başlattılar.
Popile platformu örnek bir davranışta bulunarak (ÇİÇAD) Çocuklar İçin Çal Derneğine ünlülerin kutlama mesajları karşılığında bağışta bulundu.
Bu bağış Pandemi sürecinde eğitiminden uzak kalan köy okullarındaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın eğitim, kırtasiye ve kışlık kıyafet ihtiyaçlarını karşıladı. @popilecom