Ünlüler SGDD-ASAM'ın 25. yaşını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Ünlüler SGDD-ASAM'ın 25. yaşını kutladı

24.12.2020 10:42 | Son Güncelleme: 24.12.2020 10:47
Ünlüler SGDD-ASAM'ın 25. yaşını kutladı

25. yaşını kutlayan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne (SGDD-ASAM) sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinden kutlama mesajları geldi.

25. yaşını kutlayan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne (SGDD-ASAM) sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinden kutlama mesajları geldi.

30'dan fazla ilde 60 ofis ve bin 400 çalışanı ile faaliyet gösteren, ayrıca Atina ve Brüksel'de yurt dışı temsilcilikleri bulunan SGDD-ASAM'ın 25. yılı için mesaj gönderen isimler arasında gazeteci Coşkun Aral, Jülide Ateş, Saynur Tezel, piyanist Gülsin Önay, tiyatro, sinema ve dizi oyuncuları Erkan Can, Meltem Yılmazkaya, Ali Pınar, Kemal Başar, Rojda Demirer, Kemal Uçar, Mehmet Atay, Tayfun Erarslan ve Berna Laçin de yer aldı. "Misafir" filmiyle mültecilerin sorunlarına dikkat çeken Andaç Haznedaroğlu da kutlama mesajı gönderen bir diğer isim oldu. Kolektif İstanbul müzik grubundan Aslı Doğan Laniepce ve Richard Laniepce ile müzisyen Meltem Taşkıran, Vedat Sakman ve Eser Taşkıran da mesajlarıyla derneğin 25. yıl dönümünü kutladı.

Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Avrupa Birliği ile projeler yürüten ve kamu kurumları ile iş birliği yapan, göç alanında Türkiye'de düzenlediği etkinliklerle öne çıkan SGDD-ASAM, 2008 yılından bu yana binlerce Türk ve mülteci kadını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kapadokya'da bir araya getirdi. Dernek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da binlerce çocuğun tam bir şenlik havasında kutlamasını sağlıyor. Suriye iç savaşının başlaması ve ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en büyük sığınmacı ve mülteci nüfusunu barındırmasıyla birlikte çalışmalarını arttıran dernek, sığınmacı ve mültecilere koruma, sosyal ve hukuki danışmanlık ile psikososyal destek sunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Donald Trump Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Merve Dizdar İbrahim Büyükak İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Vitor Hugo Arda Turan Erol Bulut Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler İngiltere Başakşehir Türk Lirası Spor Toto Süper Lig
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ünlüler SGDD-ASAM'ın 25. yaşını kutladı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.12.2020 11:09:55. #1.14#
title