Ünlüler SGDD-ASAM'ın 25. yaşını kutladı

25. yaşını kutlayan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'ne (SGDD-ASAM) sanat ve medya dünyasının ünlü isimlerinden kutlama mesajları geldi.

30'dan fazla ilde 60 ofis ve bin 400 çalışanı ile faaliyet gösteren, ayrıca Atina ve Brüksel'de yurt dışı temsilcilikleri bulunan SGDD-ASAM'ın 25. yılı için mesaj gönderen isimler arasında gazeteci Coşkun Aral, Jülide Ateş, Saynur Tezel, piyanist Gülsin Önay, tiyatro, sinema ve dizi oyuncuları Erkan Can, Meltem Yılmazkaya, Ali Pınar, Kemal Başar, Rojda Demirer, Kemal Uçar, Mehmet Atay, Tayfun Erarslan ve Berna Laçin de yer aldı. "Misafir" filmiyle mültecilerin sorunlarına dikkat çeken Andaç Haznedaroğlu da kutlama mesajı gönderen bir diğer isim oldu. Kolektif İstanbul müzik grubundan Aslı Doğan Laniepce ve Richard Laniepce ile müzisyen Meltem Taşkıran, Vedat Sakman ve Eser Taşkıran da mesajlarıyla derneğin 25. yıl dönümünü kutladı.

Birleşmiş Milletler kuruluşları ve Avrupa Birliği ile projeler yürüten ve kamu kurumları ile iş birliği yapan, göç alanında Türkiye'de düzenlediği etkinliklerle öne çıkan SGDD-ASAM, 2008 yılından bu yana binlerce Türk ve mülteci kadını 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kapadokya'da bir araya getirdi. Dernek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da binlerce çocuğun tam bir şenlik havasında kutlamasını sağlıyor. Suriye iç savaşının başlaması ve ilerleyen yıllarda Türkiye'nin en büyük sığınmacı ve mülteci nüfusunu barındırmasıyla birlikte çalışmalarını arttıran dernek, sığınmacı ve mültecilere koruma, sosyal ve hukuki danışmanlık ile psikososyal destek sunuyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı