Ünlüler panikte: Ayakkabılarına kadar sırılsıklam oldular

HEM KONUKLAR HEM MODELLER ZOR DURUMDA KALDIÜnlü moda markalarının yeni koleksiyonlarını açık havada sergilediği defilelerde gözde modeller podyuma çıkıyor, en az onlar kadar yıldız oyuncular da seyirci koltuklarında onları izliyor.

HEM KONUKLAR HEM MODELLER ZOR DURUMDA KALDI

Ünlü moda markalarının yeni koleksiyonlarını açık havada sergilediği defilelerde gözde modeller podyuma çıkıyor, en az onlar kadar yıldız oyuncular da seyirci koltuklarında onları izliyor. Düne kadar her şey yolunda giderken dün aniden değişen hava koşulları hem modelleri hem de seyircileri zor durumda bıraktı.

ÜNLÜ KONUKLAR İZLEMEYE GİTMİŞTİ

Ünlü moda markası Dolce Gabbana'nın yeni koleksiyonunun tanıtıldığı defile dün açık havada, San Marco Meydanı'nda gerçekleşti. Her ne kadar kara bulutlar gökyüzünü kaplamış olsa da defile başladı. Aralarında Kate Bosworth, Vin Diesel, Halen Mirren, Kourtney Kardashian, Sara Foster, Kitty Spencer'ın da bulunduğu çok sayıda ünlü de izleyiciler arasındaydı.

ŞEMSİYE ALTINA SIĞINDILAR

Defile başladı ve konuklar da cep telefonlarıyla o anları görüntülemeye girişti. Fakat o anda hiç beklenmedik bir şey oldu. Önce bir yağmur başladı, ardından da yağış doluya dönüştü. Modeller yağmur altında yürümeyi, ünlü konuklar da şemsiyeler altına sığınıp defileyi izlemeyi sürdürdü önceleri.

TAM BİR KAOS OLUŞTU

Fakat sonra gökyüzünden iri dolu taneleri düşmeye başladı. İşte o anda tam bir kaos oluştu. Hem modeller hem ünlüler, doludan zarar görmemek için kapalı alana kaçmaya çalıştı. Bazı ünlüler birbirlerine yardım ederken bazılarını da ellerinde şemsiyeler bulunan görevliler kapalı alana almaya çalıştı. Bu arada bazı kişiler de o kaos anlarında cep telefonlarını ellerinden bırakmadı. Meslektaşlarının bazılarının gülerek, bazılarının da panik içinde şiddetli dolu yağışından kaçmaya çalışmasını görüntüledi. O anlarda çekilen görüntüler de daha sonra sosyal medya sayfalarında paylaşıldı.

VIN DIESEL, HELEN MIRREN'I BÖYLE KORUDU

Konuklar arasında bulunan deneyimli oluncu Helen Mirren, meslektaşı Vin Diesel'in yanında oturuyordu defile sırasında. Diesel, hem Mirren'ı hem de kendini korumak için montunu çıkardı ve başlarının üzerinde tuttu. Bir süre önce evlenen Lady Kitty Spencer ise yanındaki tasarımcı Brad Goreski tarafından korumaya alındı.

YAĞMURU KİMSE UMURSAMADI AMA...

Markanın yaratıcıları Domenico Dolce ile Stefano Gabbana, fırtınanın başlangıcında ellerini başlarının üzerine koyup kapalı alana gitti. Fakat modeller bir süre daha yağış altında da yürümeyi sürdürdü. Fırtınanın şiddet artınca onlar da podyumu terk etti. Defile sırasında yaşanan bu olay sosyal medyada da yankı buldu. Birçok kişi "umarım modeller iyidir" derken bazıları da en şık kostümleri içindeki ünlülerin dolu yağışından panik içinde kaçmasını espri konusu yaptı.

KAOSUN ORTASINDA GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Konuklar arasında bulunan Emma Weymouth, etkinliğin başlangıcında objektiflere en şık haliyle poz vermişti. Dolu fırtınasının ardından ise ayakkabılarına kadar ıslandı. Paniği azalıp sakinleşince de elinde ayakkabılarıyla gülerek olup biteni izledi.

Kaynak: Hürriyet