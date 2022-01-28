Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum - Haberler Magazin
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Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Magazin
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4 bin 100 TL gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Seray Sever, "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" notunu düşerek tepkisini dile getirdi.

Son dönemlerde elektriğe yapılan okkalı zamlar ve gelen kabarık elektrik faturaları vatandaşlar kadar ünlüleri de isyan ettiriyor. Bu kervana son katılan isim ünlü oyuncu Seray Sever oldu.

"BUNA SADECE OHA DİYORUM"

Doğum için gün sayan ve sosyal medyadan sık sık günlük hayatına ilişkin paylaşımlar yapan ünlü oyuncu, son olarak 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşıp isyan etti. Sever, paylaştığı fatura görseline "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" notunu düştü.

İşte Seray Sever'in o paylaşımı;

Ünlüler de isyanda! Seray Sever gelen elektrik faturasına isyan etti: Buna sadece oha diyorum

GÜLSE BİRSEL DE İSYAN ETMİŞTİ

Dizi senaristi ve oyuncu Gülse Birsel de geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından evine gelen elektrik faturasını paylaşıp "Ben de kira tadında elektrik faturamı arz edeyim. 3+1 düz daire ha burası" ifadelerini kullanmıştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin

Seray Sever, Magazin, Haber

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Yorumlar (1)

Sezer ŞEN:

Bitcoin işine girmiş sanırım bütün ünlüler o kW saat nedir 3 1 eve

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