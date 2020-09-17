Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı
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Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı

Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur Sungurtekin'i Beykoz'daki lüks villasında bulamayan filyasyon ekipleri, polise haber verdi. Enes Batur ile kız arkadaşı Sancaktepe'deki öğrenci yurduna yerleştirildi.

17.09.2020 21:16 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:34

Ünlü Youtuber Enes Batur karantina kurallarını hiçe saydı. Koronavirüse yakalanmasına rağmen evinde izole olmadığı ortaya çıktı. Ekipler harekete geçti. Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin koronavirüse yakalandı. Filyasyon ekipleri Sungurtekin'in Beykoz'daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

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Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

Koronavirüse yakalanan ünlü YouTuber Enes Batur, karantinadan kaçtı
Haber Yorumları (3)
VOLKAN HEPÇELİKLER: beter olsun
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
UMUT KARADAĞ: Vay be enes abi üzüldüm ölüm tehlikesl var
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HÜKÜMETLE İYİCE DALGA GEÇİLİYOR: HÜKÜMET DİYOR BURDA KARANTİNADA DURACAN LAKİN BUNLAR HÜKÜMETİ TAKMIYIP KAÇIYOR DİREKT İDAMLA YARGILANMASI LAZIM LAKİN ÜLKEYE HALA İDAM GELMEDİ BOŞ BOŞ BEKLİYOZ
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