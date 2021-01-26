Ünlü yönetmene cinsel istismar suçlaması: Kendimi yatakta çıplak buldum
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Ünlü yönetmene cinsel istismar suçlaması: Kendimi yatakta çıplak buldum

26.01.2021 15:56 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:06
Ünlü yönetmene cinsel istismar suçlaması: Kendimi yatakta çıplak buldum

Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadın yıldızlardan biri olan ve Me Too hareketine de öncülük eden Argento, bu iddiasıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

Hollywood'un ünlü film yapımcısı Harvey Weinstein'in cinsel saldırısına uğradığını açıklayan ilk kadın yıldızlardan biri olan ve Me Too hareketine de öncülük eden Argento, bu iddiasıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti.

45 yaşındaki Argento, Variety dergisine yaptığı açıklamada, Rob Cohen'in kendisine tecavüz ettiğini, o sırada olup biteni algılayamadığını, ertesi sabah kendini yatakta çıplak bulduğunu belirtti.

Asia Argento, o dönemde yeni bir olay yaratmamak için bu konuda konuşmadığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: Hürriyet

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