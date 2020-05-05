Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
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Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi
05.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 05.05.2020 16:50

Türk sinemasının öne çıkan yönetmenlerinden Özer Kızıltan 57 yaşında hayata veda etti. Kızıltan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.

Uzun süredir kanser tedavisi gören yönetmen Özer Kızıltan, 57 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kızıltan; Takva, Beni Unutma, Aşkın 5 Hali, Mahrumlar gibi filmlere imza attı, Gülbeyaz, Kurşun Yarası, Yaralı Yürek, Hayat Yokuşu gibi dizilerde de yönetmenlik yaptı.

ANTRAKT SİNEMA HESABI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Yönetmen Özer Kızıltan'ın vefatı sosyal medyada Antrakt Sinema hesabından, "Yönetmen Özer Kızıltan 57 yaşında hayatını kaybetti. Özer Kızıltan 2005 yılında 'Takva' isimli filmi çekmişti. Birçok televizyon dizisi de yöneten Özer Kızıltan uzun süredir kanser tedavisi görüyordu" ifadeleriyle duyuruldu.

ÖZER KIZILTAN KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumakta iken 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne geçiş yapıp 1994 yılında mezun oldu. Okuldayken, Lütfi Akad, Duygu Sağıroğlu, İlhan Arakon, Sami Şekeroğlu gibi ustalardan teorik ve pratik dersler aldı.

2005 yılında ilk uzun metrajli sinema filmini "Takva" adı ile çekti. Bu film ile bir çok ödül kazandı.

Yönetmen Özer Kızıltan, 2005 yılında yaptığı Takva'dan sonra kendisini en çok etkileyen sinema filmi senaryosunun 2011 yılında çektiği "Beni Unutma" olduğunu söyledi.

Bir çok sinema filmi ve televizyon dizilerini yönetti.

Özer Kızıltan'ın yönetmenliğini yaptığı Selda Alkor, Burcu Kara, Nihat Altınkaya ve Sinan Albayrak'ın başrollerini paylaştığı 'Tozlu Yollar' isimli dizi Atv ekranlarında 2013 yılının mart ayında oynamaya başladı.

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi

Ödülleri :

2007 - FIPRESCI Ödülü (Takva)/ 57.Berlin Film Festivali

2007 - En İyi Film (Takva)/ 13.Saraybosna Film Festivali

2006 - Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü (Takva)/ 43.Antalya Film Şenliği

2006 - Swarovsky Kültürel Yenilik Özel Jüri Ödülü (Takva)/ Uluslararası Toronto Film Festivali

Yönetmen Olduğu Filmler :

2013 - Tozlu Yollar (TV Dizisi)

2011 - Küçük Hanımefendi (TV Dizisi) 1. Sezon

2011 - Beni Unutma (Sinema Filmi)

2010 - Sensiz Yaşayamam (TV Dizisi)

2008 - Son Ağa (TV Dizisi)

2008 - Karamel (TV Dizisi)

2007 - Yaralı Yürek (TV Dizisi)

2007 - Sessiz Fırtına (TV Dizisi)

2009 - Elveda Rumeli (TV Dizisi) 3. Sezon

2006 - Yalancı Yarim (TV Dizisi)

2006 - Mavi Kuş (TV Filmi)

2006 - Cemile (TV Dizisi)

2005 - Yanık Koza (TV Dizisi)

2005 - Takva (Sinema Filmi)

2004 - Yağmur Zamanı (TV Dizisi)

2004 - Müjgan Bey (TV Dizisi)

2003 - Kurşun Yarası (TV Dizisi)

2002 - Gülbeyaz (TV Dizisi)

2000 - Zümrüt/ Gözlerim Aklına Gelirse (Sinema Filmi)

1994 - Son Kuşlar da Gitti (Kısa Film) (+senaryo)

1993 - Gözlerin Yeşilçamın Son Yangını (Kısa Film) (+senaryo)

Oyuncu Olduğu Filmler :

1992 - Kan kardeşi (Kısa Film)

1989 - Ayaşlı ve Kiracıları (TV Dizisi)

1988 - Bir Tren Yolculuğu (TV Filmi)

Ünlü yönetmen Özer Kızıltan yaşamını yitirdi

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Haber Yorumları (3)
KUZEYİN UŞAĞI: Rabbim rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşaallah. yakınlarına sabır versin. gülbeyaz dizisi karadeniz insanı konu alan güzel diziydi.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
CAN DEP: ALLAH gani rahmet eylesin kederli ailesine sabir ve metanet diliyorum..
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AVNİ: Allahü Zül Celal Hazretleri Rahmet Eylesin..
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