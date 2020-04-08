Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Magazin ›› Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti - Magazin
Onur Akay, Magazin, Güncel

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın emektarlarından 230'a yakın filmde oynayan Cevdet Balıkçı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

08.04.2020 11:29 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:17
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

230'a yakın filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar oyuncularından 79 yaşındaki Cevdet Balıkçı, dün yaşamını yitirdi. Acı haberi, duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeniyle magazin camiasında 'Felaket Tellalı' olarak ünlenen ses sanatçısı Onur Akay verdi.

"ONU HEP MAFYA BABALARININ ADAMI ROLLERİNDE İZLEDİK"

Kendi internet sitesinde bir yazı yayınlayan Onur Akay, "Onu hep mafya babalarının adamı rollerinde izlemiştik. Yeşilçam'ın efsane olmuş kötü adamlarından 79 yaşındaki emektar oyuncularımızdan Cevdet Balıkçı'yı, maalesef dün kaybettik ve maalesef aynı gün corona virüsü nedeniyle sessiz sedasız defnedildi" ifadelerini kullandı.

CEVDET BALIKÇI KİMDİR?

1 Ocak 1941 tarihinde Erzincan'da dünyaya gelen Cevdet Balıkçı, 1963'te 'Aşka Vakit Yok' filmiyle Yeşilçam'a adım attı. Genellikle mafya babalarının adamı rolünde oynayan Balıkçı, canlandırdığı rollerde pos bıyıklı ve dazlak kafalı kötü adam imajı çizdi.

230'a yakın filmde rol alan oyuncu, Kemal Sunal'dan Cüneyt Arkın'a kadar çok sayıda sanatçı ile aynı sahneyi paylaştı.

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Cevdet Balıkçı'nın filmlerinden bazıları:

Killing Uçan Adam'a Karşı (1967), Kızıl Maske (1968), Kan ve Kurşun (1970), Umudumuz Şaban (1979), Şark Bülbülü (1979), Gerzek Şaban (1980), Davaro (1981), Yedi Bela Hüsnü (1982), Gırgıriye'de Cümbüş Var (1983), Sosyete Şaban (1985), Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (2005)

Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti

Haberin Videosu:

Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!
Haber Yorumları (2)
JANDARMA: Allah rahmet eylesin
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
JÖN DAYAĞI YİYEN ADAM: Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. .
Cevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Magazin Manşet

Haberler

Acemi Cadı'nın Cenk'nin son hali olay! Her paylaşımına yorum yağıyor Magazin
Acemi Cadı'nın Cenk'nin son hali olay! Her paylaşımına yorum yağıyor
İngiliz yıldız karantinada sinir krizi geçirince takipçileri tepki gösterdi Magazin
İngiliz yıldız karantinada sinir krizi geçirince takipçileri tepki gösterdi
Kalçalarıyla ünlü yıldız isim, virüsle mücadele için kolları sıvadı Magazin
Kalçalarıyla ünlü yıldız isim, virüsle mücadele için kolları sıvadı
İmamoğlu, La Casa de Papel'in oyuncusu Helsinki'nin cevabını beğendi Magazin
İmamoğlu, La Casa de Papel'in oyuncusu Helsinki'nin cevabını beğendi
Playboy modelin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı Magazin
Playboy modelin baş başa karantina teklifi tuzak çıktı
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor Magazin
Sevenlerine müjde! Fenomen dizi Kuzey Güney ekranlara dönüyor
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Quarantine Pillow Challenge akımına uyan Şeyma Subaşı, pembe yastıkla yarı çıplak poz verdi
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
Survivor'da bir ilk gerçekleşti! İki kadın yarışmacı sms oylamasında en fazla oyu aldı
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
La Casa de Papel'in Helsinki'si 'İstanbul' dedi, sosyal medyada gündem oldu
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Ece Erken, kirayı isteyen ev sahibine isyan etti: Bana da bu ay kira gelmedi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Kıvanç Tatlıtuğ'un Çukur dizisinin kadrosuna dahil olacağı iddia edildi
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı
Fenomen Danla Bilic, Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven'in eğlenceli anlarını paylaştı
Güzellik kraliçesi, virüsle mücadele etmek için eski mesleğine dönüyor
Güzellik kraliçesi, virüsle mücadele etmek için eski mesleğine dönüyor
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
Survivor'daki yemek ödülünü eksik bulan Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Cimrilik yapıyorsun
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Model Didem Soydan, yarı çıplak halde verdiği pozla Instagram'a damga vurdu
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Bir ay boyunca tecavüze uğrayan ünlü şarkıcı Duffy, ilk kez olayın detaylarını anlattı
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
Çalıntı kimlikle trafiğe çıkan Ayşegül Melisa Doğan hakkında hırsızlık suçuyla dava açıldı
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Şarkıcı Cenk Eren, salgından sonra evlenecek olan hemşirelerin düğününde sahne alacak
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Karantinada olan Şeyma Subaşı, sevgilisinin saçlarını kesti
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Annesi vefat eden Suzan Kardeş'ten duygusal paylaşım: Hak ettiğin gibi uğurlayamadık
Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı
Survivor'da şiş kebap yemek için mücadele eden Ünlüler takımı yarışmacıları arasında gerginlik yaşandı
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
Koronavirüs tedavisi gören Burak Akkul'un sağlık durumunda sevindiren gelişme: İyileşme süreci devam ediyor
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses, koronavirüse yakalandı
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
Tekrar bölümleri yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisi, Twitter'da trend oldu
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, hamile olduğunun müjdesini verdi
Gökhan Özoğuz, kendisine 'Vatan haini' diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben
Gökhan Özoğuz, kendisine "Vatan haini" diyenlere tepki gösterdi: Ülkeme aşığım ben
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Koronavirüse yakalanan sunucu Esra Balamir, yaşadıklarını anlattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Süleyman Soylu Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Simge Sağın Levent Dörter Levent Yamanel Fahrettin Koca
Spor Ali Koç Rüştü Reçber Dorukhan Toköz Radamel Falcao Malcolm Thomas
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 12:59:15. #1.15#
title