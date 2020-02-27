Ünlü yazardan FSM ilkokuluna ziyaret
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Ünlü yazardan FSM ilkokuluna ziyaret

Yazar Nehir Aydın Gökduman, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu öğrencileriyle buluştu.

27.02.2020 16:35 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:35
Ünlü yazardan FSM ilkokuluna ziyaret

Mehmet İlkokulu1/Isınıfı öğretmeni Güldane Alparslan, ''ÇikolatalıMasallar'' kitabının yazarı, 'ı sınıflarında misafir etti. Öğrencilerinin 1. Sınıf olmasına rağmen ''Çikolatalı Masallar'' adlı kitabıkısa sürede bitirdiklerini dile getiren Alparslan, minik öğrencilerine sürpriz yaparak, kitabın yazarı Gökduman'ı öğrencileriyle buluşturdu.

Minik öğrencilerle sohbet edip keyifli anlar geçiren Gökduman, her öğrenciyle de ayrı ayrı hatıra fotoğrafı çektirdi. ''Çikolatalı Masallar'' adlı kitabını imzalayan Gökduman,1/I sınıfı öğretmeniGüldane Alparslan'ın teşekküründen sonra minik öğrencilere veda etti.

Kaynak: Bültenler

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