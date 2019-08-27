Ünlü yazar Paulo Coelho, Fransa'dan özür diledi

27.08.2019 16:38

Brezilyalılar, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşiyle dalga geçen Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro adına özür dilemeye devam ediyor. Dünyaca ünlü 'Simyacı' kitabının Brezilyalı yazarı Paulo Coelho, özür videosu yayınladı.



Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun sosyal medya hesabı üzerinden Fransa Cumhurbaşkanının eşi Brigitte Macron'la alay etmesi üzerine iki ülke arasında gerginlik yaşanırken Brezilyalılar, devlet başkanları adına özür dilemeye devam ediyor. Başta çok sevilen 'simyacı' olmak üzere dünyaca ünlü kitapların Brezilyalı yazarı Paulo Coelho da, sosyal medyadan paylaştığı bir video aracılığıyla Fransız halkından özür dileyen isimler arasında yer aldı. Jair Bolsonaro'nun Amazon'daki yangın krizi sırasında sarf ettiği hakaretler ve diplomatik olmayan sözleri için özür dileyen Brezilyalı yazar Paulo Coelho, "Özür dilerim, binlerce kez özür dilerim" dedi.



Coelho, Fransızca olarak paylaştığı videoya "Bu, Bolsonaro'nun Fransa, Fransa Cumhurbaşkanı ve onun eşi ile ilgili histerisi sonucu çıkan kriz nedeniyle Fransız dostlarımdan özür dilemek için çektiğim bir video. Brezilya'da, aynı gecenin geçtiği gibi geçecek karanlık bir dönemdeyiz ve ben size özürlerimi sunuyorum" ifadeleriyle başladı. Brezilya yönetiminin son zamanlardaki davranışlarını eleştiren ünlü yazar, "Amazonlar yanmaya devam ederken sorumluluk almaktan kaçınmak için hiçbir argümanları yok, inkar edemezler ve kimseye hakaret edemezler" dedi.



"Affet Brigitte"



Amazon yangınları ile ilgili tansiyonun yükseldiği sırada Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun Fransız mevkidaşının eşi Brigitte Macron'a yönelik hakaretleri, iki ülke arasında en büyük diplomatik krizlerden birine neden olmuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise dün cevap niteliğindeki açıklamasında "Brezilya halkının en kısa zamanda mevkisine uygun davranan bir devlet liderine kavuşmasını umuyorum" demişti.



Çok sayıda Brezilyalı, krizin patlak vermesinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden Bolsonaro'ya tepki gösterdi ve "Affet Brigitte" etiketiyle Brigitte Macron'dan özür diledi. - BRASILIA

Kaynak: İHA